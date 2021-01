Brocchi contento di Balotelli: "Dal primo giorno ha fatto tutto quello che doveva fare"

Il tecnico del Monza ha commentato le prime settimane di Balotelli da brianzolo, con il goal immediato nel primo match contro la Salernitana.

Neopromosso dalla Serie C, il Monza punta con decisione alla massima serie. Gli acquisti top come Boateng hanno portato la squadra lombarda a lottare nelle zone nobili della Serie B ed ora con la ciliegina Mario Balotelli è partita la scalata per la storica promozione.

Una presenza, una rete per Balotelli, subito in goal con la maglia biancorossa, dopo appena 4 minuti. I tifosi si sono divisi sulla scelta del Monza e dello stesso Super Mario, ma per l'ormai ex la discesa in Serie B potrebbe essere una nuova rinascita.

Brocchi, tecnico del Monza, ha parlato alla Rai del nuovo innesto e dell'immediata marcatura:

"Dal primo giorno che è arrivato a Monza ha fatto tutto quello che doveva fare, a differenza di quanto a volte si possa pensare. La società mi permette di fare le mie scelte, l'ho messo in campo dal primo minuto ma condivido le idee col dottor Galliani, i meriti vanno suddivisi".

Insieme alle notizie positive di Monza- , con la capolista battuta 3-0 , sui social si è parlato anche di un piccolo episodio negativo della partita di Balotelli: scaramuccia con Belec, portiere sloveno della Salernitana con cui Super Mario è cresciuto ai tempi dell' . Niente, comunque, di rilevante.

Sbloccatosi subito, Balotelli difficilmente lascerà il posto da titolare al Monza, pronto ad essere schierato nella gara che i brianzoli giocheranno lunedì prossimo contro il , altra squadra candidata ad una promozione diretta in . Il team Brocchi è fin qui la mina vagante del torneo, decisa a diventare protagonista assoluta nel breve periodo.