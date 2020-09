Brighton-United, rigore assegnato con il VAR dopo il triplice fischio

Incredibile ma vero. Nella partita di Premier League tra e , vinta dai Red Devils per 2-3, abbiamo assistito ad un evento unico a questi livelli di calcio: un rigore assegnato con il VAR dopo il triplice fischio dell'arbitro.

90: Penalty to Manchester United. Given for handball against Maupay.#BHAFC 🔵 | 2-2