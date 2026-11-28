Come vedere Brighton & Hove Albion-Newcastle United con una VPN

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Presentazione della partita

Premier League - Game Week 12 29 nov 2026 - 09:05 The American Express Community Stadium

Il Brighton & Hove Albion ospita il Newcastle United domenica all'American Express Community Stadium, in una partita di Premier League. I padroni di casa sono secondi in classifica, mentre il Newcastle è tredicesimo.

La squadra di Fabian Hurzeler arriva con il morale alto dopo la vittoria in Conference League a metà settimana. Un Brighton ampiamente rimaneggiato ha battuto l'Universitatea Craiova 4-0, con Ibrahim Osman autore di due goal e un assist.

Il risultato è stato una risposta alla sconfitta per 2-0 contro l'Hull City dello scorso fine settimana. Quel ko aveva interrotto una serie di vittorie in Premier League contro Manchester City e Brentford.

Il Newcastle arriva sulla costa meridionale senza vittorie nelle ultime quattro partite di campionato. Nell'ultimo incontro ha pareggiato 2-2 con l'Arsenal, ma il portiere Lukas Hornicek si è ritrovato a ripensare al goal del pareggio di Noni Madueke, sostituto di Bukayo Saka, arrivato con un tiro che ha sfiorato la parte superiore del suo guanto.

Hornicek è finito sotto esame dopo gli errori contro Coventry, Everton e Arsenal. La squadra di Matthias Jaissle cercherà una prestazione più solida in difesa.

Il Brighton ha vinto tre degli ultimi cinque confronti tra le due squadre, anche se il Newcastle si è aggiudicato il più recente per 3-1 a maggio. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita, comprese le informazioni sulla trasmissione, le notizie sulle squadre e il loro stato di forma.

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di questa partita non sono attualmente disponibili. I dettagli sul canale TV e sulla diretta streaming saranno aggiunti non appena verranno confermati.

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