Brighton & Hove Albion-Aston Villa, anteprima di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Brighton & Hove Albion vs Aston Villa: dettagli della partita

Premier League - Game Week 1 23 ago 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion e Aston Villa scenderanno in campo il 23 agosto 2026 alle 13:00 GMT (9:00 EST / 14:00 BST / 15:00 SAST).

Getty Images

Fuochi d'artificio alla prima giornata all'Amex

Brighton & Hove Albion apre la sua stagione di Premier League 2026/27 ospitando l'Aston Villa all'American Express Stadium. Con entrambi i club che nutrono grandi ambizioni di qualificazione europea e stabilità in patria, una vittoria all'esordio sulla costa meridionale rappresenta un'immediata opportunità per lanciare un segnale psicologico in vista della lunga stagione di campionato.

Le nette vittorie casalinghe in pre-season dei Seagulls alimentano lo slancio estivo

Il Brighton arriva al weekend d'apertura forte di un'impressionante serie di risultati nelle amichevoli estive. Dopo la cancellazione dell'amichevole in programma contro l'FC Annecy a fine luglio, il Brighton ha infilato tre vittorie consecutive in casa. Ha aperto agosto superando il RC Strasburgo di Ligue 1 per 4-3, poi ha battuto con autorità la Roma per 3-0 e ha completato la preparazione il 15 agosto con un composto successo per 1-0 contro il Bologna.

Getty Images

I test impegnativi dei Villans contro l'élite europea

L'Aston Villa arriva alla prima giornata dopo un intenso programma estivo che ha messo alla prova la profondità della rosa in più competizioni. La squadra di Unai Emery ha ottenuto comode vittorie amichevoli contro Walsall (5-0), Indonesia XI (3-1) e BG Pathum United (3-1). Tuttavia, il Villa ha affrontato avversarie di alto livello nel finale, perdendo sfide tirate contro il Bayern Monaco (2-1), il Paris Saint-Germain nella Supercoppa UEFA (2-1) e il Borussia Mönchengladbach (2-1) nell'ultimo test del 15 agosto.

Precedenti: sfide tirate sulla costa

Gli scontri recenti tra Brighton e Aston Villa hanno costantemente prodotto partite equilibrate e tattiche. Nell'ultimo incrocio di campionato, nel febbraio 2026, il Villa si è imposto di misura per 1-0 al Villa Park grazie a un'autorete all'86'. Con entrambe le squadre che fanno affidamento su rapide transizioni laterali e pressing ben strutturati, l'esordio stagionale di domenica promette margini sottilissimi, in cui un singolo errore potrebbe rivelarsi decisivo.

Notizie sulle squadre e rose

L'allenatore del Brighton Fabian Hurzeler deve fare a meno di diversi giocatori della prima squadra per questa partita. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Carlos Baleba e Yankuba Minteh sono tutti indicati come infortunati e non è stata ancora confermata alcuna probabile formazione in vista del calcio d'inizio. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino alla partita.

Unai Emery, tecnico dell'Aston Villa, deve affrontare a sua volta problemi di scelta. Amadou Onana, Leon Bailey, Johan Manzambi e Alejandro Garnacho sono tutti fuori per infortunio. Non è stato annunciato alcun probabile undici iniziale e le notizie sulla squadra saranno aggiornate non appena disponibili.

Forma

Il Brighton si presenta in ottima forma estiva, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'unica sconfitta in questa serie è stata il 3-0 subito contro il Manchester United nell'ultima partita di Premier League della scorsa stagione. La squadra di Hurzeler ha segnato 12 gol nelle quattro vittorie del precampionato, comprese due vittorie consecutive per 4-3 contro lo Strasburgo e un 3-0 contro la Roma, subendo appena tre reti in queste quattro gare.

Il recente rendimento dell'Aston Villa racconta invece una storia diversa. La squadra di Emery ha vinto solo una delle ultime cinque partite, il 3-1 contro il BG Pathum United in Thailandia. Ha perso contro la Real Sociedad, il Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain nella Supercoppa UEFA e il Borussia Moenchengladbach, subendo nove gol in queste quattro sconfitte e segnandone soltanto cinque.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale al febbraio 2026, quando l'Aston Villa ha battuto il Brighton 1-0 al Villa Park in Premier League. In precedenza, il Brighton aveva ospitato il Villa nel dicembre 2025 in un thriller da sette gol, con il Villa capace di rimontare e vincere 4-3 all'American Express Community Stadium. Nelle ultime cinque sfide di Premier League, il Villa è in vantaggio con tre vittorie contro le due del Brighton, con un pareggio. Il Villa ha segnato 10 gol in queste cinque partite, mentre il Brighton si è fermato a sette.