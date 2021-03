Briatore difende Ronaldo: "Senza di lui la Juventus avrebbe 10 punti in meno"

Flavio Briatore, manager e grande tifoso della Juventus, difende Cristiano Ronaldo: "Ma c'è un limite d'età". Dubbi su Pirlo: "Non è un leader".

Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Porto in casa Juventus ci si interroga sul futuro e in discussione c'è pure la posizione di Cristiano Ronaldo.

Il portoghese ha offerto due prestazioni molto deludenti sia all'andata che al ritorno, nonostante questo però rinunciare a Ronaldo non sarebbe facile come sottolinea il grande tifoso bianconero Flavio Briatore durante la trasmissione Tutti Convocati su 'Radio 24'.

"E' logico che quando ti arriva un Ronaldo devi cambiare, ma non mettiamo tutta la croce su di lui che ci ha risolto tante partite in campionato. Senza CR7 avremmo anche dieci punti in meno".

Allo stesso tempo Briatore crede che il tempo di CR7 alla Juventus sia ormai scaduto, soprattutto per ragioni prettamente economiche.

"C'è un limite d'età, non puoi andare all’infinito e poi c’è un fatto di costi. Ronaldo è stata un'operazione fantastica anche per il calcio italiano, ma a un certo punto devi vedere la parte economica perché Ronaldo ti appesantisce il budget in modo determinante, CR7 per la Champions ha fatto molto, goal ne ha fatti e ci ha salvato tante volte in campionato. La macchina però non deve avere solo campioni, ma anche gregari, gente che recupera palle, questa mi sembra una squadra leggera a centrocampo."

Il manager infine nutre più di un dubbio sulla scelta di affidare la panchina della Juventus a Pirlo, ritenuto non ancora pronto.