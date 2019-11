Brescia, Ultras contro Balotelli: "La sua arroganza non è giustificabile"

Una parte della Curva Nord del Brescia contro Balotelli: "Verona? La Curva non è il KKK. Per noi la cosa più importante è sudare la maglia".

Mario Balotelli negli ultimi giorni è stato al centro di mille polemiche, dopo gli insulti razzisti che una parte di tifosi del gli ha rivolto. Adesso però intervengono pure i suoi tifosi e per lui non sono certo parole al miele.

"L’arroganza che sembra trasparire di continuo dalla sua persona non è giustificabile, in particolar modo quando la porta in campo e diventa motivo di destabilizzazione per la squadra e di tensione e d’imbarazzo per la tifoseria (per quanto riguarda , ci riferiamo in particolar modo al dito medio esibito come risposta ai tifosi dell’ per un loro coro contro, forse offensivo e provocatorio, ma di certo non razzista; per non parlare del fotografo cui Balotelli, dopo la sostituzione “patita” a Marassi, ha rotto la macchina fotografica con cui stava lavorando)".

Questo è quanto si legge su un comunicato del gruppo "Ultras Brescia 1911-Ex Curva Nord", che rappresenta una frangia di tutta la Curva bresciana. Poi si continua con le accuse a Mario e l'incitamento al sacrificio.

"Siamo estremamente convinti che Balotelli a tutti gli effetti sia italiano, e, per quanto ci riguarda, perfino bresciano (sebbene abbia sempre ostentato la sua passione per il ), ma lui deve convincersi di una cosa: proprio perché gioca nel Brescia da bresciano, la sua dedizione alla causa e il suo impegno devono essere pari, o addirittura superiori, a quelli dei suoi compagni (che fra l’altro non devono farsi perdonare un passato a dir poco… sopra le righe), soprattutto devono essere maggiori di quelli profusi fino ad oggi, e con questo naturalmente non ci riferiamo ai soli due goal fatti, oltretutto ininfluenti".

I tifosi del Brescia non hanno digerito l'atteggiamento di Balotelli, un nervosismo che a loro detta è ingiustificato.

"Per noi infatti ciò che più conta sono lo spirito di sacrificio, la passione, il rispetto, le motivazioni, la Maglia sudata, concetti che al momento parrebbero a lui sconosciuti (per questo ci auguriamo di esse presto smentiti). Nessuno ha mai fatto pressione su di lui, quindi il nervosismo che lo attanaglia e lo trasforma in negativo ogni volta che scende in campo (non solo a Verona) è ingiustificato, almeno per noi".

Infine si passa al 'capitolo' Verona e agli insulti razzisti subiti da Balotelli al Bentegodi.