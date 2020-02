Brescia-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Brescia sfida l'Udinese nella 23ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Diego Lopez, subentrato in settimana ad Eugenio Corini, sfida in casa l' di Luca Gotti nella 23ª giornata di . I lombardi si trovano in fondo alla classifica con la a quota 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 15 sconfitte, i friulani invece occupano il 15° posto a quota 24, con un cammino di 7 vittorie, 3 pareggi e 12 sconfitte.

Segui Brescia-Udinese in diretta streaming su DAZN

Le due formazioni si sono sfidate 10 volte in Serie A in casa della Leonessa, con un bilancio in perfetto equilibrio con 4 vittorie biancazzurre, 4 successi bianconeri e 2 pareggi. Le ultime 3 gare hanno visto un successo esterno dell'Udinese, che nelle 7 precedenti, invece, si era imposta in una sola occasione (2 pareggi e 4 sconfitte).

Altre squadre

Nell'attuale stagione il Brescia, assieme al Paderborn in e al in , è una delle 3 squadre dei 5 top campionati europei ad aver perso 8 partite. Le Rondinelle sono inoltre la squadra che ha incassato più gol nell'ultima mezz'ora: ben 21, compresi 6 degli ultimi 8 presi.

L'Udinese invece, assieme a e , è una delle tre squadre a non aver ancora segnato una rete su calcio di rigore in questa Serie A. I lombardi hanno rimediato 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 giornate, mentre i friulani sono reduci da una vittoria e 3 sconfitte di fila nelle ultime 4 gare giocate.

Mario Balotelli è il miglior realizzatore del Brescia nel torneo con 5 goal: SuperMario ha effettuato complessivamente 62 tiri in questo campionato, tanti quanto quelli di tutti gli altri compagni di squadra messi assieme. Nelle fila bianconere invece Stefano Okaka, Rodrigo De Paul e Kevin Lasagna sono i giocatori più prolifici con 4 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Brescia-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BRESCIA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brescia-Udinese

Brescia-Udinese Data: 8 febbraio 2020

8 febbraio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO BRESCIA-UDINESE

Brescia-Udinese si disputerà il pomeriggio di domenica 9 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Marco Piccinini della sezione di Forlì, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 22° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Brescia-Udinese sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Brescia-Udinese sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Mancini con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di seguire Brescia-Udinese in diretta streaming sia sui propri dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della partita sarà possibile vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Diego López confermerà a livello tattico il 4-3-1-2 del suo predecessore. Davanti ritornerà dal 1' Mario Balotelli, con lui potrebbe esserci Ayé, favorito su Skrabb e Alfredo Donnarumma, mentre Torregrossa sarà assente per squalifica. A centrocampo la regia sarà affidata a Tonali, con Bisoli e Dessena, in vantaggio su Bjarnason e Ndoj, ad agire da mezzali. In difesa, davanti al portiere Joronen, Chancellor e Cistana formeranno la coppia centrale, con Sabelli e Mateju esterni bassi.

Gotti avrà indisponibili soltanto Samir e l'ultimo arrivato Prödl per infortunio. Davanti potrebbe essere riproposta la coppia composta da Okaka e Lasagna. A centrocampo Mandragora agirà da playmaker, con Fofana e De Paul mezzali e Stryger Larsen e Sema sulle due fasce. Fra i pali ci sarà l'argentino Musso, davanti a lui una difesa a tre composta da Rodrigo Becão, Troost-Ekong e Nuytinck.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Zmhral; Ayé, Balotelli.

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.