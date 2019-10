Brescia, tutti pazzi per Tonali: lo segue anche il Manchester United

Anche il Manchester United segue Sandro Tonali: i 'Red Devils' hanno messo gli occhi sul centrocampista classe 2000 del Brescia.

Tutti pazzi per Sandro Tonali. Il giovane centrocampista del ha rapito tutti in con le sue prestazioni e la sua personalità, compreso Roberto Mancini che lo ha fatto esordire con la maglia della Nazionale Italiana.

Diverse big seguono il classe 2000, in e anche all'estero. Secondo il 'Guardian', tra queste ci sarebbe anche il , che si sta preparando a un'estate di grandi cambiamenti dopo le difficoltà degli ultimi anni.

Per il centrocampista italiano i 'Red Devils' potrebbe arrivare a spendere anche 40 milioni di sterline, l'equivalente di 47 milioni di euro. Anche se il valore del giocatore sembra aumentare partita dopo partita.

In questo campionato, il suo primo in Serie A, Tonali è sempre stato presente in tutte le partite e ha saltato soltanto 11 minuti contro il . E su di lui ha tanti occhi. Compresi quelli dello United.