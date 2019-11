Brescia-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Brescia sfida il Torino nell'anticipo della 12ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il , affidato a Fabio Grosso dopo l'esonero di Eugenio Corini, sfida in casa il di Walter Mazzarri nel primo anticipo del sabato della 12ª giornata di . I lombardi, che devono recuperare la partita contro il , sono in fondo alla classifica assieme alla con 7 punti, frutto di 2 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte, i piemontesi si trovano invece in 15ª posizione a quota 11, con un cammino di 3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte.

Fra le due squadre sono 17 i precedenti in Serie A giocati in casa della leonessa: il bilancio è di 8 successi del Torino, 6 del Brescia e 3 pareggi. I granata sono la squadra contro cui il Brescia ha perso più gare casalinghe nel massimo campionato, ben il 47%.

Il Torino, dal canto suo, ha perso tutte le ultime 4 trasferte di campionato, e non fa peggio dalla stagione 2008/2009, quando con Novellino in panchina, arrivò a 7 k.o. consecutivi. Per il nuovo allenatore del Brescia, Fabio Grosso, quello contro i granata sarà il debutto assoluto da allenatore in Serie A.

Alfredo Donnarumma, con 4 goal segnati, è il miglior marcatore delle rondinelle, mentre 'Il Gallo' Andrea Belotti è il bomber granata con 5 reti all'attivo, ma non va a segno da 5 gare. Mario Balotelli, fra le frecce nell'arco di Grosso, ha trovato la rete in 2 delle ultime 3 partite giocate in Serie A contro il Torino. In questa pagina tutte le informazioni su Brescia-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BRESCIA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brescia-Torino

Brescia-Torino Data: 9 novembre 2019

9 novembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO BRESCIA-TORINO

Brescia-Torino si disputerà nel pomeriggio di sabato 9 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Il fischio d'inizio dell'incontro, che sarà diretto dal signor Marco Guida di Torre Annunziata, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 35° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva l'anticipo Brescia-Torino sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Geri De Rosa, con il supporto del commento tecnico di Renato Zaccarelli.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Brescia-Torino in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi Android e iOS.

In alternativa c'è l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che attraverso l'acquisto di uno dei pacchetti proposti permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell'emittente satellitare.

Grosso dovrebbe puntare sul 4-3-1-2. Visto l'infortunio di Chancellor, al centro della difesa sarà Magnani ad affiancare Cistana, mentre Sabelli e Mateju dovrebbero essere i due terzini davanti al portiere Joronen, ristabilito dal suo problema fisico. A centrocampo Romulo potrebbe completare il reparto agendo accanto a Bisoli e al playmaker Tonali. In attacco Spalek trequartista dietro le due punte Balotelli e Ayé, in vantaggio su Alfredo Donnarumma. Non va esclusa tuttavia l'opzione Ndoj al posto dello slovacco: in questa ipotesi l'italo-albanese agirebbe da mezzala, mentre Romulo sarebbe avanzato a trequartista o da esterno offensivo in un tridente d'attacco.

Mazzarri risponderà con il consueto 3-5-2 e dovrà fare i conti con le numerose assenze per infortunio: salteranno la gara infatti Bonifazi in difesa, Baselli a centrocampo, Iago Falque, Parigini e Zaza in attacco. Davanti Verdi è dunque scelta obbligata per affiancare nuovamente 'Il Gallo' Belotti. A centrocampo a destra ci sarà Aina, con Ansaldi a sinistra e in mezzo, complice l'infortunio alla caviglia di Baselli, Lukic e Meité confermati da mezzali ai lati di Rincon. In difesa, davanti al portiere Sirigu, con Izzo e Bremer si rivedrà N'Koulou, che ha scontato il turno di squalifica.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Magnani, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Ayé, Balotelli

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; Aina, Lukic, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi, Belotti