Brescia, solo in otto vanno in panchina: scelta scaramantica di Cellino

Il Brescia ha deciso di portare, in questo campionato, otto uomini in panchina. La disposizione è arrivata da Cellino che è molto scaramantico.

Prima la ed ora il . Il calendario ha riservato al un calendario complicato nelle ultime due giornate, ma la cosa non ha impedito ad Eugenio Corini di andare avanti con quella che ormai è diventata una consuetudine: portare sotto otto uomini in panchina.

L’ha fatto contro il , il , il , l’ , appunto la Juventus e lo farà anche al San Paolo, visto che come cambi avrà a disposizione Alfonso, Mateju, Gastaldello, Zmrhal, Ayè, Matri, Morosini e Romulo.

Alla base della sua scelta non ci sono motivi legati ad una rosa corta o infortuni e squalifiche, ma una disposizione ben precisa di Massimo Cellino.

Come riportato da Il Mattino infatti, il presidente del Brescia è molto scaramantico ed ha quindi stabilito che in panchina con l’allenatore debbano andare solo otto uomini. Si tratta di un numero non scelto a caso, visto che otto erano i giocatori che nella scorsa stagione in Serie B si potevano portare e considerato che l’annata si è conclusa con una promozione in A, ha chiesto che si andasse avanti su questa strada.