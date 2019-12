Brescia-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Brescia sfida il Sassuolo nel recupero della 7ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Eugenio Corini sfida il di Roberto De Zerbi nel recupero della 7ª giornata di . La partita era stata rinviata a causa della morte improvvisa del patron neroverde Giorgio Squinzi lo scorso 2 ottobre 2019. I lombardi sono terzultimi in classifica con 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e 10 sconfitte, gli emiliani si trovano al 14° posto a quota 16, con un cammino di 4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.

Non ci sono precedenti fra le due formazioni in Serie A, e la partita rappresenta una prima assoluta a livello del massimo campionato. Sono 8 invece i precedenti in Serie B, con un bilancio di 4 pareggi, 3 vittorie delle Rondinelle e un solo successo dei neroverdi.

Il Brescia è l'unica squadra del campionato che non è ancora riuscita a guadagnare un punto dopo essere passata in svantaggio. I lombardi sono secondi per numero di goal presi nell'ultima mezz'ora (12) dopo il (13), mentre i neroverdi sono la formazione che ne ha subiti di più nella prima mezz'ora (10).

Il Brescia ha ottenuto 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 giornate, il Sassuolo invece ha collezionato una sconfitta e 3 pareggi consecutivi nelle ultime 4 gare disputate. Alfredo Donnarumma è il miglior marcatore della Leonessa con 4 reti, mentre Domenico Berardi è il giocatore più prolifico degli emiliani con un bottino di 8 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Brescia-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BRESCIA-SASSUOLO

Brescia-Sassuolo si disputerà la sera di mercoledì 18 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi, è in programma per le ore 20.45. Sarà il 1° confronto assoluto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva il recupero Brescia-Sassuolo, che andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà curata da Gianluca Di Marzio, che sarà coadiuvato da Luca Pellegrini al commento tecnico.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Brescia-Sassuolo in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita applicazione, sia sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche la valida opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Corini si affiderà il 4-3-1-2. Davanti tandem offensivo composto da Torregrossa e Balotelli, con Spalek trequartista alle loro spalle. A centrocampo Tonali sarà il playmaker, con Bisoli e Romulo mezzali. L'italo-brasiliano dovrebbe essere preferito a Ndoj, che non è al meglio per un problema alla caviglia. Al centro della difesa tornerà Cistana, che giocherà affianco a Chancellor, mentre Sabelli e Mateju saranno i due terzini. In porta, con Joronen non ancora al 100%, sarà probabilmente confermato Alfonso.

In casa Sassuolo è probabile la conferma del 4-2-3-1 da parte di De Zerbi. Ancora ai box Consigli, fra i pali dovrebbe essere confermato l'esperto Pegolo dopo la bella prova contro il . La difesa a quattro vedrà Muldur e il greco Kyriakopoulos sulle due fasce e Romagna e Gian Marco Ferrari a comporre la coppia centrale. Out per infortunio Toljan oltre a Chiriches. In mediana agiranno Magnanelli e Locatelli. In attacco è ancora indisponibile Defrel: Caputo sarà confermato centravanti, con Berardi, Djuricic e Boga sulla trequarti alle spalle dell'ex empolese.

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Romagna, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.