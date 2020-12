Brescia-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Brescia ospita la Salernitana nell'11ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BRESCIA-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 12 dicembre 2020

12 dicembre 2020 Orario: 14.00

14.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Brescia di Daniele Gastaldello, subentrato in panchina a Diego López, nell'11ª giornata di Serie B, è impegnato nella difficile sfida casalinga contro la Salernitana di Fabrizio Castori.

I campani sono infatti primi in classifica con 23 punti, frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, mentre i lombardi navigano in dodicesima posizione a quota 10, alla pari con Reggina e Pisa e con un cammino di 2 successi, 4 pareggi e 4 k.o.

Le due squadre si sono affrontate 36 volte nel campionato di Serie B, con un bilancio favorevole alla Leonessa di 18 vittorie, 13 affermazioni dei granata e 5 pareggi.

Il Brescia viene da un periodo negativo di risultati con 2 pareggi e 2 sconfitte, la Salernitana invece ha collezionato una sconfitta e 3 vittorie nelle ultime 4 giornate.

Gennaro Tutino con 4 goal è il miglior marcatore dei campani nel torneo, nelle fila dei lombardi guidano in quattro, Daniele Dessena, Florian Ayé, Ernesto Torregrossa ed Emanuele Ndoj, tutti a quota 2 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Brescia-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BRESCIA-SALERNITANA

Brescia-Salernitana si disputerà il pomeriggio di sabato 12 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 37ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 14.00.

La sfida Brescia-Salernitana, sarà trasmessa in diretta da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, oltre che su tutti i televisori collegati ad una console Xbox o PlayStation 4/5, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

I clienti in possesso anche di un abbonamento Sky potranno vedere la partita in tv anche attraverso la app presente nel decoder Sky Q.

La gara Brescia-Salernitana potrà essere vista in diretta streaming, attraverso DAZN, anche su dispositivi mobili quali tablet e smartphone e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare il match dal palinsesto. Nel secondo, invece, sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della partita gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie aavrete anche la possibilità di seguireanche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Gastaldello dovrebbe confermare il 4-3-1-2 come modulo delle Rondinelle. La coppia d'attacco sarà formata da Ayé e Torregrossa, con Spalek a supporto sulla trequarti. A centrocampo la regia sarà affidata a Van de Looi, con Jagiello e Dessena che si candidano per il ruolo di mezzali. Dubbi in difesa, dove Mateju potrebbe esser impiegato nel ruolo naturale di esterno basso di sinistra oppure utilizzato ancora da centrale difensivo, come con la . Nel caso in cui giocasse da terzino, spazio al centro a Chancellor in coppia con Papetti, mentre a destra giocherebbe Sabelli. Fra i pali ci sarà il finlandese Joronen.

Consueto dubbio fra 4-4-2 e 3-5-2 per Castori, che tuttavia dovrebbe confermare la seconda disposizione, impiegata nelle ultime settimane. Davanti al portiere Belec, in difesa dovrebbe rivedersi dal 1' Aya nel terzetto con Bogdan e Gyomber. Di Tacchio agirà da playmaker, mentre Capezzi, favorito su Dziczek, e André Anderson, giocheranno da mezzali. Sulle due fasce Kupisz a destra e Casasola a piede invertito sulla sinistra. In attacco il solito tandem formato da Djuric e da Tutino.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mateju; Jagiello, Van de Looi, Dessena; Spalek; Ayé, Torregrossa.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Aya, Gyomber; Kupisz, Capezzi, Di Tacchio, A. Anderson, Casasola; Djuric, Tutino.