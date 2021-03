Brescia-Reggina dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Brescia ospita la Reggina nella 29ª giornata infrasettimanale di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BRESCIA-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brescia-Reggina

Brescia-Reggina Data: 16 marzo 2021

16 marzo 2021 Orario: 19.00

19.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Brescia di Pep Clotet sfida in casa la Reggina di Marco Baroni nella 29ª giornata infrasettimanale di Serie B. I lombardi e i calabresi si dividono l'11ª posizione in classifica: per entrambe le formazioni un cammino di 9 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte.

Nei 31 precedenti fra le due formazioni prevalgono i pareggi, 15, a fronte di 10 successi degli amaranto e di 6 affermazioni delle Rondinelle.

La squadra del presidente Massimo Cellino viene da un pareggio e 3 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate, risultati che le hanno consentito di riportarsi a centro classifica, gli amaranto invece sono reduci da due vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle precedenti 4 partite.

Il francese Florian Ayé è il bomber del Brescia con 10 goal realizzati, mentre Michael Folorunsho è il miglior marcatore della Reggina a quota 6 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Brescia-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BRESCIA-REGGINA

Brescia-Reggina si giocherà martedì 16 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 32ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 19.00.

Sarà DAZN a trasmettere la sfida Brescia-Reggina in diretta streaming. La partita sarà visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, oppure a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti con un abbonamento Sky potranno vedere la gara in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Dario Mastroianni.

Attraverso DAZN i clienti potranno vedere Brescia-Reggina in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e su pc e notebook, anche collegandosi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Pep Clotet dovrebbe affidarsi ad un 4-3-2-1. Davanti il francese Ayé va verso la conferma da titolare, come Ragusa e Jagiello sulla trequarti. A centrocampo Van de Looi dovrebbe essere preferito a Labojko e agirà da playmaker, con Bisoli (favorito su Skrabb) e l'islandese Bjarnason come mezzali. Davanti a Joronen, in difesa Cistana e Chancellor comporranno la coppia centrale, mentre Karacic è in vantaggio come terzino destro su Mateju e a sinistra giocherà Martella.

Baroni schiererà gli amaranto con il 4-2-3-1. Dubbi in attacco, con Okwonkwo che potrebbe partire nuovamente dall'inizio, venendo preferito a Montalto, ancora non al meglio della condizione dopo il rientro dall'infortunio, e all'esperto Denis. Sulla trequarti va ancora verso la panchina il francese Ménéz, con Bellomo, Folorunsho e Rivas candidati ad una maglia da titolari. Possibile novità invece in mediana, con il ritorno di Crisetig al posto di Bianchi in coppia con Crimi. Fra i pali ci sarà Nicolas. In difesa Cionek e Stavropoulos formeranno la coppia centrale, mentre Lakicevic e Stavropoulos agiranno da esterni bassi.

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Karacic, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Van de Looi, Bjarnason; Ragusa, Jagiello; Ayé.

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Bellomo, Folorunsho, Rivas; Okwonkwo.