Brescia-Pordenone, Ndoj super: due goal praticamente identici

Tiro a giro dal limite, dalla stessa mattonella: una doppietta da urlo per il giocatore delle Rondinelle nel 30esimo turno di Serie B.

Archiviata la sosta delle Nazionali e la sconfitta subita nell'ultimo turno che aveva bloccato la grande ascesa di fine inverno, il Brescia è tornatao a far paura. Nella prima gara di aprile, quella pre-pasquale, la squadra lombarda ha infatti fatto la voce grossa contro il Pordenone. Grazie a Emanuele Ndoj.

Il classe 1996 catanese, ma naturalizzato albanese, è stato infatti l'assoluto protagonista del primo tempo di Brescia-Pordenone con una prestazione da urlo. Non solo grandi giocate in mezzo al campo, ma anche una doppietta composta da due goal praticamente identici.

Ndoj ha infatti spolverato il tiro a giro e le ragnatele all'incrocio di destra, senza lasciare scampo a Bindi, portiere del Pordenone, al 9' e al 39'. In entrambi i casi palla ricevuta al limite e stesso movimento a battere l'estremo difensore ospite per la gioia dei compagni e dei fans Rondinelle.

No, non è un replay: Ndoj ha segnato due gol praticamente identici contro il Pordenone #SerieBKT #BREPOR #DAZN pic.twitter.com/xUUaEQ75Sv — DAZN Italia (@DAZN_IT) April 2, 2021

Per Ndoj la stagione 2020/2021 è senza dubbio quella più prolifica, che fa rima con esplosione tanto attesa: cinque i goal messi a segno in Serie B fin qui, più del totale realizzato da quando gioca in maglia Brescia come professionista; ovvero dal 2016, dopo aver militato nelle giovanili di Padova e Roma.

Grazie alle reti di Ndoj, il Brescia si rilancia sempre più in zona playoff dopo essere rimasta nelle zone calde della classifica per la prima parte di stagione. L'arrivo di Pep Clotet ha cambiato tutto, con quattro vittorie consecutive messe insieme a marzo.

Gara invece deludente quella del Pordenone, sopratutto in difesa: le reti pressochè similari arrivate dalla stessa mattonella non possono che far interrogare Tesser riguardo la sua retroguardia a quattro e una mediana a due poco decisa nell'aiutare i compagni.