Brescia-Pisa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BRESCIA-PISA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brescia-Pisa

Brescia-Pisa Data: 27 novembre 2021

27 novembre 2021 Orario: 16:15

16:15 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite), Sky Sport (canale 251 del satellite), Helbiz Live

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Chi vince o stacca l'altra o la supera in vetta alla Serie B: basta questo per descrivere l'importanza della sfida tra Brescia e Pisa, rispettivamente prima e seconda della classifica, che nella quattordicesima giornata del campionato cadetto si giocano una fetta importante di stagione.

Il Brescia di Pippo Inzaghi non perde dallo scorso 16 ottobre, ovvero dalla sconfitta contro il Perugia: poi 4 vittorie e 1 pareggio. Nell'ultimo turno vittoria spettacolare in casa contro il Vicenza grazie alle reti di Palacio e alla doppietta di Bertagnoli.

Il Pisa nello scorso weekend è ritornato al successo dopo 5 gare di astinenza, battendo il Benevento all'Arena Garibaldi con la rete, all'inizio, di Yonatan Cohen, nonostante diverse assenze di formazione.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere sulla sfida Brescia-Pisa: dalle ultime relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BRESCIA-PISA

La sfida tra Brescia e Pisa, in programma sabato 27 novembre, verrà disputata allo stadio " Mario Rigamonti" di Brescia: fischio d'inizio fissato alle ore 16:15.

DOVE VEDERE BRESCIA-PISA IN TV

E' possibile seguire il big match tra Brescia e Pisa su DAZN, in diretta in diretta streaming su tutte le smart TV compatibili con la specifica app, oppure collegando il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), o a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

L'alternativa è rappresentata da Sky, che consente la visione della gara ai canali Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite) e Sky Calcio (canale 251 del satellite) se in possesso dell'abbonamento dedicato.

La terza alternativa è Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibbile tramite l'app dedicata anche sulle smart TV.

BRESCIA-PISA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire la sfida tra Brescia e Pisa in diretta streaming sull'app e sul sito di DAZN: basterà aver sottoscritto l'abbonamento e seguire la gara tramite i dispositivi mobili in proprio possesso, sia su iOS che Android, come del resto tramite i propri PC o Notebook.

Un'altra via è rappresentata dallapp di Sky Go: anche in questo caso, dopo aver sottoscritto l'abbonamento, si può seguire il match tramite l'app scaricata su dispositivo mobile o sul proprio pc.

Altre due alternative sono Helbiz Live o NOW, quest'ultimo servizio di streaming Live e On Demand di Sky, che offre la possibilità di seguire la Serie B dopo l'acquisto del Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso GOAL sarà possibile seguire, come sempre, la diretta testuale di Brescia-Pisa. GOAL vi accompagnerà fino al calcio d’inizio del match proponendovi tutte le notizie sula sfida e vi racconteremo le fasi cruciali e gli eventi della sfida dal calcio d’inizio fino al triplice fischio.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-PISA

Inzaghi con il 4-3-2-1 con Joronen in porta, Mateju, Cistana, Chancellor e Pajac in difesa, Bertagnoli, Van de Looi e Bisoli in mediana. Sulla trequarti Palacio e Leris agiranno dietro a Bajic.

D'Angelo ritrova Lucca e Nagy, che hanno scontato il turno di squalifica: in porta andrà Nicolas, con Hermansson, Caracciolo, Leverbe e Beruatto in difesa. A centrocampo giocheranno Gucher, Nagy e Marin, alle spalle di Piccinini. Coppia d'attacco composta da Lucca e Cohen.

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Mateju, Cistana, Chancellor, Pajac; Bertagnoli, Van de Looi, Bisoli; Palaci, Leris; Bajic. All. Inzaghi

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Hermansson, Caracciolo, Leverbe, Beruatto; Gucher, Nagy, Marin; Piccinini; Cohen, Lucca. All. D'Angelo