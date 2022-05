Brescia-Perugia dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz TV? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BRESCIA-PERUGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brescia-Perugia

Brescia-Perugia Data: 14 maggio 2022

14 maggio 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 252 satellite), Helbiz Live

DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 252 satellite), Helbiz Live Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Terminata la regular season di Serie B, cominciano i playoff con Brescia-Perugia tra le due partite in programma per il primo turno. La vincente di questo confronto, che andrà in scena in gara unica, affronterà in semifinale il Monza.

Segui Brescia-Perugia solo su DAZN. Attiva ora

Il Brescia ha terminato la stagione al quinto posto, a quota 66 punti. Una posizione che consente di avere un vantaggio nell’imminente sfida contro il Perugia, potendo passare il turno in caso di pareggio dopo i tempi supplementari senza passare dalle mille incognite dei calci di rigore.

Qualificazione ai playoff raggiunta in extremis dal Perugia che, battendo il Monza all’ultima giornata, ha sopravanzato il Frosinone che invece è caduto tra le mura amiche contro il Pisa.

Tra le stagioni 2000/01 e 2003/04, le due squadre si sono sempre affrontate in Serie A. L’ultimo confronto del periodo appena citato, andato in scena il 25 aprile 2004, è terminato 1-1 grazie ai goal di Ravanelli e Baggio.

Questo e molto altro riguardo a Brescia-Perugia: dai canali dove è possibile vedere la partita in tv e streaming agli aggiornamenti relativi alle formazioni.

ORARIO BRESCIA-PERUGIA

Sarà il ‘Mario Rigamonti’ di Brescia ad ospitare questa partita dei playoff di Serie B, in programma sabato 14 maggio 2022 alle ore 18.00.

DOVE VEDERE BRESCIA-PERUGIA IN TV

Brescia-Perugia verrà trasmessa su DAZN. Tale piattaforma è disponibile via app sulle moderne smart tv, ma può anche essere vista su un televisore non smart collegandolo ad un TIMVISION box, a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast oppure a console da gioco come Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

C’è anche la diretta su Sky, sui seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite) e Sky Sport (numero 252 satellite). Sulle moderne smart tv è infine presente anche l’app di Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile e ulteriore opzione per assistere alla sfida.

BRESCIA-PERUGIA IN DIRETTA STREAMING

DAZN è visibile anche in streaming, su pc, notebook smartphone e tablet. Stesso discorso per quanto riguarda Sky (con il servizio Sky Go) e Helbiz Live. Oltre a queste possibilità c’è NOW, servizio streaming e on demand di Sky che, acquistando il pacchetto ‘ Sport’, consente la visione dei playoff di Serie B.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Questa sfida verrà raccontata per DAZN da Gabriele Giustiniani, con il supporto di Alessandro Budel per quanto riguarda il commento tecnico. Sarà invece Maurizio Compagnoni il telecronista scelto da Sky per il match.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche qui su GOAL seguiremo integralmente la partita, con la solita diretta testuale. Collegandovi al portale, potrete seguire il match dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale dell’arbitro.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-PERUGIA

Classico 4-3-1-2 da parte di Corini, con Joronen tra i pali protetto da una difesa da Sabelli, Cistana e Adorni, Pajac. Van De Looi in regia, con ai lati Bisoli e Bertagnoli. Sulla trequarti Tramoni, alle spalle di Moreo e Palacio.

L'articolo prosegue qui sotto

Alvini risponde con il 3-4-2-1, con Sgarbi, Curado e Dell’Orco davanti a Chichizola. Burrai e Segre in mezzo al campo, in un reparto completato sulle fasce da Ferrarini e Lisi. Matos e Kouan tra le linee, a sostegno dell’unica punta De Luca.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Adorni, Pajac; Bisoli, Van De Looi, Bertagnoli; Tramoni; Moreo, Palacio. All. Corini.

PERUGIA (3-4-2-1): Chichizola; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Ferrarini, Burrai, Segre, Lisi; Matos, Kouan; De Luca. All. Alvini.