Brescia-Napoli, le formazioni ufficiali: Politano con Mertens e Insigne

Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida che vedrà opposte Brescia e Napoli. Gattuso lancia Politano nel tridente offensivo.

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason, Zmrhal; Balotelli.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne.

Si apre allo stadio Mario Rigamonti il 25esimo turno del campionato di . Il Brescia ospita infatti il Napoli per un match che mette in palio punti importanti tanto per la salvezza tanto per la corsa a quelle zone che valgono una qualificazione europea.

Diego Lopez disegna le Rondinelle con un 4-3-2-1 nel quale sono Sabelli, Chancellor, Mateju e Martella a comporre la linea difensiva davanti a Joronen.

Chiavi del centrocampo affidate come di consueto a Tonali, con Bisoli e Dessena che vanno a completare la cerniera di mediana. In avanti, a supporto dell’unica punta Balotelli, ci sono Bjarnason e Zmrhal.

Rino Gattuso risponde con un 4-3-3 che prevede Ospina tra i pali ed un pacchetto difensivo completato da Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui.

A centrocampo spazio al trio composto da Fabian Ruiz, Demme ed Elmas, mentre in attacco Mertens è il perno centrale di un tridente completato da Politano ed Insigne.