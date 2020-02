Brescia-Napoli, azzurri a caccia di punti per l'Europa: ballottaggio Mertens-Milik

Il Napoli chiede strada al Brescia: qualche dubbio di formazione per Gattuso, Balotelli unica punta delle 'Rondinelle'.

Le due vittorie consecutive ottenute tra campionato e Coppa hanno ridato fiducia al , tornato prepotentemente in corsa per un posto in , ora distante appena due punti.

I partenopei aprono il 25esimo turno in trasferta sul campo del , che recentemente ha vissuto un avvicendamento in panchina con Diego Lopez che ha preso il posto dell'esonerato Eugenio Corini: match sulla carta abbordabile per i partenopei che però dovranno stare attenti alla fame di punti dei lombardi, bisognosi di ossigeno per uscire dalla zona calda della classifica.

Almeno tre i dubbi di formazione che attanagliano Gattuso: Mario Rui favorito su Hysaj che in settimana non si è allenato al meglio, Callejon e Mertens in pole rispettivamente su Politano e Milik.

Il belga ha ritrovato la gioia del goal in occasione dell'ultima trasferta di , siglando il sigillo decisivo per portare a casa i tre punti. Polacco che invece ha saltato un paio di sedute a causa di alcuni acciacchi fisici.

Non saranno dell'incontro Llorente e Koulibaly, nemmeno convocati, mentre Allan dovrebbe partire dalla panchina dopo aver fatto pace con l'allenatore che non aveva gradito l'atteggiamento svogliato tenuto dal brasiliano a Castelvolturno.

Queste le probabili formazioni di Brescia-Napoli:

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason, Zmrhal; Balotelli.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.