Brescia-Napoli 1-2: Insigne e Fabian Ruiz ribaltano le Rondinelle

Il Napoli si impone per 2-1 sul campo del Brescia e lancia il suo sprint per l’Europa. Al Rigamonti decidono Insigne e Fabian Ruiz.

Il vince ancora e lo fa al cospetto di un che non prolunga quell’astinenza da vittorie che si protrae ormai da metà dicembre, ma che soprattutto vede farsi sempre più in salita la strada che porta alla salvezza.

Una sfida, quella del Rigamonti, che ha visto un Napoli estremamente attivo nelle primissime fasi. Pronti-via e Mertens con una conclusione da posizione estremamente defilata, riesce a sorprendere Joronen con una traiettoria beffarda, ma si vede negare la gioia della rete dalla parte alta della traversa.

I partenopei comandano il gioco senza affanni, ma lo fanno senza velocità e senza quelle idee necessarie per abbattere il muro innalzato dal Brescia. I padroni di casa si difendono con ordine per poi ripartire e, dopo essere riusciti a resiste alle folate iniziali degli avversari, al 27’ trovano il vantaggio: corner battuto da Tonali, Chancellor sovrasta tutti e di testa non lascia scampo ad Ospina per l’1-0.

Sotto di una rete il Napoli prova a riportarsi avanti ma lo fa sempre senza riuscire ad aumentare i giri, favorendo così il compito della retroguardia sempre più chiusa del Brescia.

Nella ripresa gli uomini di Gattuso danno fin da subito l’impressione di essere tornati in campo con il piglio giusto e già al 50’ arriva il goal che vale il momentaneo pareggio: rigore assegnato da Orsato per un evidente fallo di mano di Mateju in area, sul dischetto si presenta Insigne che trasforma con grande freddezza. Galvanizzato dal pareggio, il Napoli continua a premere sull’acceleratore e al 54’ raddoppia: prodezza balistica di Fabian Ruiz che dal limite lascia partire uno splendido sinistro a giro sul quale Joronen non può nulla.

La gestione della fase finale di gara non è particolarmente complicata, anche se il Brescia riesce a guadagnare metri in campo. I partenopei vincono la loro seconda partita consecutiva e mandano un messaggio alle rivali che lottano per quelle posizioni che valgono una qualificazione europea.

IL TABELLINO

BRESCIA-NAPOLI 1-2

MARCATORI: 27’ Chancellor (B), 50’ rig. Insigne (N), 54’ Fabian Ruiz (N)

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena (85’ Ndoj); Bjarnason (65’ Skrabb), Zmrhal; Balotelli. All.: Lopez

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (86’ Allan), Elmas (76’ Zielinski); Politano, Mertens (67’ Milik), Insigne. All.: Gattuso

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Mateju (B), Mertens (N), Elmas (N), Martella (B), Dessena (B), Milik (N)

Espulsi: Nessuno