Brescia-Monza dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BRESCIA-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Brescia-Monza

• Data: Domenica 5 dicembre 2021

• Orario: 16:15

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202 satellitare), Sky Sport (canale 251 satellite), Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Il Brescia di Filippo Inzaghi ospita allo Stadio 'Mario Rigamonti' il Monza nella sfida valida per la sedicesima gioranta di Serie B.

Sfida d'alta classifica tra le due formazioni lombarde, che si affrontano in un match che mette in palio punti preziosi per continuare la corsa verso la promozione in Serie A.

Il Brescia è reduce dal successo al 'Tardini' contro il Parma firmato Cistana. Un risultato che riporta le 'Rondinelle' allenate da Filippo Inzaghi al primo posto di Serie B. Dopo il ko nello scontro diretto, i lombardi approfittano del mezzo passo falso del Pisa (1-1 col Perugia) ed effettuano il controsorpasso in testa alla classifica.

Poker del Monza nella quindicesima giornata, il turno infrasettimanle. La squadra di Stroppa ha archiviato la pratica Cosenza in appena 22 minuti grazie alla doppietta di Dany Mota e il goal di Colpani. La rete di Carraro ha riaperto il risultato, prima del sigillo di Gytkjaer in pieno recupero.

Un successo a testa per Brescia e Monza nell'ultimo campionato di Serie B. A sorpresa, le due squadre si sono imposte in trasferta: i briantei conquistarono i tre punti il 25 gennaio scorso al 'Rigamonti' grazie a un goal di Frattesi nella ripresa.

ORARIO BRESCIA-MONZA

Brescia-Monza è in programma domenica 5 dicembre allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 16:15.

DOVE VEDERE BRESCIA-MONZA IN TV

Su DAZN, la sfida tra Brescia e Monza sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora con un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca è affidata a Ricky Buscaglia.

Su Sky, il match sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251). La gara inoltre sarà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

BRESCIA-MONZA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire in diretta il match valido per la 16esima giornata di Serie B tra Brescia e Monza attraverso DAZN, Sky Go ed Helbiz Live. La sfida del 'Rigamonti' è visibile in diretta streaming anche sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app di riferimento, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Altra alternativa è rappresentata da NOW, servizio di streaming live e on demand offerto da Sky, che mette a disposizione anche la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL è possibile seguire la sfida tra Brescia e Monza in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, e sarete informati minuto per minuto sui goal, gli eventi e le azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-MONZA

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Mateju, Chancellor, Cistana, Pajac; Bertagnoli, van de Looi, Bisoli; Tramoni, Léris; Moreo.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Marrone, Caldirola; Pedro Pereira, Colpani, Barberis, Mazzitelli, D’Alessandro; Vignato, Mota Carvalho.