Brescia-Monza dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BRESCIA-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Brescia-Monza

• Data: mercoledì 18 maggio 2022

• Orario: 19:00

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio, Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

I playoff entrano nel vivo. Dopo aver superato il Perugia nei quarti, spuntandola solo ai tempi supplementari, il Brescia si appresta al derby lombardo contro il Monza.

La squadra di Stroppa, dopo aver perso all'ultima giornata la chance di arrivare in Serie A, è intenzionata a non sbagliare l'appuntamento e centrare la prima storica promozione in massima serie nella storia del club brianzolo.

Nel corso del campionato è terminato in pareggio l'ultimo incontro disputato tra le due squadre, con Bisoli che ha risposto alla rete nel primo tempo di Machin. Successo dei brianzoli invece all'andata giocata al Rigamonti.

Ora le due squadre si accingono al terzo dei quattro confronti stagionali tra loro, con in palio un posto nella finale, che in caso di vittoria significherebbe promozione in Serie A.

Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO BRESCIA-MONZA

La partita dei playoff di Serie B tra Brescia e Monza si giocherà mercoledì 18 maggio 2022 alle ore 19. Lo stadio che ospiterà l'incontro è il Mario Rigamonti di Brescia.

DOVE VEDERE BRESCIA-MONZA IN TV

Brescia-Monza sarà trasmessa in diretta tv da DAZN, scaricando l'app sulle moderne Smart TV, su console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX, o su un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Sarà possibile seguire la sfida anche tramite Sky, e nello specifico su Sky Sport Calcio, al canale 202 del satellite.

Stessa cosa per Helbiz, che permette la visione della sfida sulla propria app scaricabile sulle tv di ultima generazione.

BRESCIA-MONZA IN DIRETTA STREAMING

Il derby lombardo Brescia-Monza sarà visibile in diretta streaming sull'app Sky Go, scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile o fisso e selezionare l'evento, se in possesso dell'abbonamento.

Anche DAZN trasmetterà la gara in diretta streaming: in questo caso occorrerà scaricare l'app su dispositivi mobili o collegarsi al sito della piattaforma.

Allo stesso modo anche Helbiz Live permette la visione in streaming, collegandosi al sito ufficiale o scaricando l'app.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL potrete seguire tutti gli aggiornamenti sull'incontro tra Brescia e Monza con la diretta testuale disponibile sul nostro sito. Collegandovi con il portale avrete a disposizione tutte le informazioni in tempo reale sull'andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-MONZA

Corini punta sullo stesso undici che ha superato il Perugia nei quarti dei playoff. Joronen in porta, Sabelli e Pajac laterali, con la coppia centrale Cistana-Adorni. Bisoli, Bertagnoli e Leris in mediana, con Tramoni dietro al tandem offensivo Palacio-Moreo.

Stroppa non cambia e mantiene il suo 3-5-2 con Di Gregorio tra i pali, il trio Sampirisi, Caldirola e Carlos Augusto in difesa. Pereira e Molina laterali in mediana, con Machin, Ciurria e Mazzitelli nel cerchio del centrocampo. Davanti Mota e Gytkjaer.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Adorni, Pajac; Bisoli, Bertagnoli, Leris; Tramoni; Palacio, Moreo. All. Corini

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Sampirisi, Caldirola, Carlos Augusto; Pereira, Machin, Ciurria, Mazzitelli, Molina; Gytkjaer, Mota. All. Stroppa