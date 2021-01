Brescia-Monza dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Brescia-Monza chiuderà la 19esima giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BRESCIA-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Monza

-Monza Data: 25 gennaio 2021

25 gennaio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

La partita tra Brescia e Monza sarà l'ultima del girone d'andata di Serie B. Le due squadre giocheranno nel Monday Night della 19esima giornata del campionato cadetto, e sarà una grande occasione per entrambe per dare un segnale a tutte le rivali.

Segui Brescia-Monza in diretta streaming su DAZN

Il Brescia si trova parecchio attardato in classifica, 21 punti e 13esimo posto nella graduatoria. Migliore il cammino del Monza, che lotta per la , trovandosi al quarto posto con 31 punti.

Sono 56 i precedenti tra Brescia e Monza in Serie B, per un bilancio di 22 successi delle Rondinelle, 15 dei brianzoli e 19 pareggi.

L’ultima vittoria del Monza contro il Brescia in Serie B risale alla trasferta del marzo 1989: 1-0, grazie alla rete di Salvadè. Da allora, cinque pareggi e tre sconfitte per i biancorossi.

In questa pagina tutte le informazioni su Brescia-Monza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BRESCIA-MONZA

Brescia-Monza si giocherà lunedì sera, come posticipo della 19esima giornata, alle ore 21. Lo scenario della partita sarà lo Stadio Rigamonti di Brescia.

La partita tra Brescia e Monza sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti dell'intero torneo. La gara potrà essere vista dai suoi utenti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 e Xbox, oppure a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento Sky, avranno inoltre la possibilità di vedere Brescia-Monza in tv anche attraverso la app presente sul decoder SkyQ. Telecronaca affidata a Edoardo Testoni e Massimo Donati.

Gli utenti DAZN potranno vedere Brescia-Monza in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare prima la app per sistemi Android e iOS, quindi di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della sfida, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

darà inoltre ai suoi lettori la possibilità di seguire Brescia-Monza in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni salienti del match.

Ancora infortunati Bisoli, Ndoj e Skrabb. Il Brescia si ritrova anche orfano di Sabelli, ceduto all' . Dionigi schiererà il classico 4-3-1-2, con Spalek alle spalle di Ragusa e Aye. A Van de Looi sono affidate le geometrie del centrocampo. Chancellor comanderà la difesa davanti a Joronen.

Lavoro differenziato per gli infortunati Balotelli, Ricci e Scozzarella. Brocchi si affiderà ancora al tridente composto da Boateng, Mota e Gytkjaer come prima punta. Barberis il regista a centrocampo, Barillà e Frattesi le mezzali. Paletta comandante della difesa.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Mateju, Chancellor, Mangraviti, Martella; Dessena, Van de Looi, Jagiello; Spalek; Ragusa, Aye.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bettella, Paletta, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Boateng, Gytkjaer, Mota.