Brescia-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Brescia sfida il Milan nel Derby lombardo, anticipo dell 21° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Eugenio Corini sfida in casa il di Stefano Pioli nel Derby lombardo, anticipo del venerdì della 21ª giornata di . Le Rondinelle sono in lotta per la permanenza in Serie A e si trovano al penultimo posto assieme alla con 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 13 sconfitte, il Diavolo è risalito al 7° posto a quota 28 punti, gli stessi del , con un cammino di 8 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Con un successo i rossoneri balzerebbero provvisoriamente al 6° posto, tornando in zona e scavalcando provvisoriamente il , impegnato domenica mattina nel lunch match contro l' . I milanesi sono in vantaggio sul piano statistico nei 21 Derby disputati in casa della Leonessa, nei quali hanno conquistato 9 vittorie a fronte di 6 pareggi e di 6 successi biancazzurri. L'ultima vittoria casalinga del Brescia sul Milan risale al 10 maggio 2003, con goal decisivo siglato da Appiah.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Non sarà della partita Mario Balotelli, miglior marcatore del Brescia con 5 reti e grande ex della gara con 33 goal in 77 presenze complessive con la maglia rossonera, in quanto squalificato per 2 turni dal Giudice sportivo. SuperMario aveva saltato, sempre per squalifica, in quel caso risalente alla della passata stagione, anche la partita di andata.

Le Rondinelle arrivano da 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate, il Diavolo invece è reduce da una sconfitta, un pareggio e 2 vittorie consecutive contro Cagliari e . Fra i rossoneri il giocatore più prolifico è il terzino sinistro Theo Hernández, autore di 5 goal fino a questo momento. Lo spagnolo, che ha 22 anni, è il più giovane ad arrivare a questo bottino realizzativo in un unico campionato da Stephan El Shaarawy, che nel 2012/13 ci riuscì a soli 19 anni e 358 giorni.

Il regista del Brescia, Sandro Tonali, è invece il più giovane assistman in Serie A: per lui ben 4 passaggi vincenti. In questa pagina tutte le informazioni su Brescia-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BRESCIA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brescia-Milan

Brescia-Milan Data: 24 gennaio 2020

24 gennaio 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO BRESCIA-MILAN

Brescia-Milan si disputerà la sera di venerdì 24 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Paolo Valeri della sezione di 2, è in programma per le ore 20.45. Sarà la 44ª sfida fra le due squadre lombarde in Serie A.

L'anticipo Brescia-Milan sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Andrea Marinozzi.

Gli abbonati Sky potranno seguire il Derby lombardo Brescia-Milan anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

Corini avrà da far fronte all'assenza di Balotelli, squalificato per 2 turni dal Giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata contro il Cagliari. In attacco sarà dunque confermato dal 1' Alfredo Donnarumma in coppia con Torregrossa. A loro sostegno sulla trequarti agirà Romulo. A centrocampo tornerà invece dopo il turno di stop Bisoli, che completerà la linea mediana a tre con Tonali e Dessena. Scalpita Bjarnason, ma l'islandese partirà probabilmente dalla panchina, al pari dell'altro nuovo arrivato Skrabb. In difesa, davanti al portiere Joronen, Cistana e Chancellor comporranno la coppia centrale, con Sabelli e Mateju esterni bassi.

Sono previste poche novità nel Milan, reduce da 2 vittorie consecutive. Il modulo sarà sempre il 4-4-2. In attacco, nonostante la doppietta di Rebic contro l'Udinese, dovrebbero giocare ancora una volta Ibrahimovic e Rafael Leão. A centrocampo sulla fascia sinistra il ristabilito Calhanoglu rileverà Bonaventura, con Castillejo confermato a destra, così come Kessié e Bennacer in mezzo. Non sarà della partita Paquetá, che potrebbe essere ceduto e ha chiesto di non essere convocato. Fra i pali ci sarà Gianluigi Donnarumma. Il terzino destro sarà Conti, considerato anche il nuovo forfait di Calabria, che non ha recuperato dall'infortunio, mentre sulla corsia mancina ci sarà Theo Hernández. Al centro è recuperato Musacchio, che scalzerà Kjaer e farà coppia con capitan Romagnoli.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chanchellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Torregrossa, Donnarumma

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao