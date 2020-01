Brescia-Milan 0-1: Rebic ancora decisivo, continua la striscia positiva

Il Milan fatica ma alla fine esce dal campo con tre punti: battuto il Brescia grazie al goal di Rebic nel secondo tempo.

Un'altra vittoria per il , che in campionato mette in fila il terzo successo consecutivo. La partita contro il viene decisa ancora da Ante Rebic, dopo la doppietta contro l' . Una sfida non facile per il Diavolo, che ha sofferto ed è rimasto a galla grazie anche alle parate di Donnarumma.

4 - Per la prima volta in questa stagione il #Milan ha vinto quattro partite consecutive, considerando tutte le competizioni. Miglioramento.#BresciaMilan #SerieATIM — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 24, 2020

La partita comincia subito su ritmi e toni gradevoli: il Brescia si fa preferire per lunghi tratti dal punto di vista del gioco, dei movimenti di squadra; il Milan colleziona però le occasioni migliori del primo tempo al Rigamonti. Zlatan Ibrahimovic per sfortuna di Pioli si scopre a sorpresa poco cinico e si divorail goal del vantaggio in almeno due situazioni. Gli uomini di Corini invece vedono un colpo di testa di Ayé 'sputato' fuori dalla porta da un guizzo miracoloso di Gigio Donnarumma.

Il copione resta più o meno lo stesso anche nella ripresa, dove salgono in cattedra due protagonisti per parte: Torregrossa e Donnarumma. Tra i due nasce un mini-duello che porta a molti tiri dell'attaccante bresciano parati dall'estremo difensore rossonero. Ma, se Donnarumma chiude la porta agli attacchi, Pioli dalla panchina cambia la partita con il cambio decisivo. Come successo contro l'Udinese, infatti, Rebic si alza dalla panchina e segna il goal decisivo della partita, in un'azione rocambolesca in area di rigore.

Nel finale il Brescia prova il forcing offensivo ma è il Milan ad andare più vicino al secondo goal: galoppata solitaria di Theo Hernandez e bolide di sinistro che si stampa contro la traversa di Joronen. Pioli ha messo nel mirino l'Europa e la insegue adesso con forza.

IL TABELLINO

Brescia-Milan 0-1

Marcatori: 71' Rebic

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chanchellor, Mateju; Bisoli (88' Skrabb), Tonali, Dessena (70' Ndoj); Romulo; Torregrossa, Ayè

MILAN (4-4-2) : G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu (77' Krunic); Ibrahimovic, Leao (58' Rebic).

Ammoniti: Kjaer, Sabelli, Theo, Conti, Bennacer, Skrabb

Espulsi:

Arbitro: Paolo Valeri