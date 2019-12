Brescia-Lecce, record di italiani in campo da titolari: 15 su 22

Brescia-Lecce è la partita di Serie A con più italiani titolari in questa stagione: le due neopromosse ne hanno schierati complessivamente 15.

Una sfida tra due neopromosse diventa una partita da record in . -, gara che ha aperto la 16ª giornata, è infatti la sfida con più giocatori italiani in campo dal primo minuto nella stagione 2019/20.

Sono in totale 15 gli italiani in campo, 8 nel Brescia e 7 nel Lecce. Tre le eccezioni per Corini: il venezuelano Chancellor in difesa, il rumeno Mateju da terzino sinistro e l'albanese Ndoj a centrocampo.

Quattro invece gli stranieri per Liverani: il brasiliano Gabriel in porta, il greco Tachtsidis, lo sloveno Majer e l'ucraino Shakhov a centrocampo.

In campo anche c'è anche un nazionale italiano come Tonali e altri ex azzurri come Balotelli, da alcuni mesi fuori dal giro, e Romulo.