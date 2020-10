Brescia-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Tutto su Brescia-Lecce, anticipo del terzo turno di Serie B: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

Data: 16 ottobre 2020

La Serie B propone subito una sfida tra due delle squadre retrocesse dalla massima serie nella passata stagione: da una parte il Brescia, dall'altra il Lecce.

Momenti opposti per le due compagini: periodo non positivo per le 'Rondinelle' che finora hanno conquistato un solo punto, quello nel match d'esordio contro l' . Ko, invece, alla seconda giornata sul campo del che ha avuto la meglio con un netto 3-0.

Incidente di percorso costato caro a Luigi Delneri, subito esonerato da Massimo Cellino: ufficializzato il ritorno di Diego Lopez in panchina, che aveva traghettato la squadra nella parte conclusiva dello scorso campionato.

E' andata meglio al Lecce con quattro punti racimolati, frutto del pari interno col Pordenone e del blitz di Ascoli. Insieme a quelle di Cittadella, e Monza, la retroguardia salentina è la meno battuta con nessun goal subìto. Incrocio speciale per mister Corini che è un ex.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Brescia-Lecce: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

Brescia-Lecce, anticipo della terza giornata di Serie B, si giocherà venerdì 16 ottobre 2020 allo stadio 'Mario Rigamonti' di Brescia. Calcio d'inizio fissato per le ore 21.

La gara tra Brescia e Lecce sarà trasmessa in diretta su DAZN e gli utenti avranno l'opportunità di seguirla tramite le moderne smart tv, semplicemente collegandosi con l'app presente. In alternativa, sarà possibile usufruire di una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) da cui scaricare l'app, disponibile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire Brescia-Lecce anche attraverso il decoder di Sky Q. Telecronaca affidata ad Edoardo Testoni, commento tecnico di Stefan Schwoch.

Gli utenti DAZN potranno assistere a Brescia-Lecce in diretta streaming su dispositivi come tablet e smartphone semplicemente scaricando l'app per iOS e Android, oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN dove poter scegliere l'evento desiderato, dopo aver inserito le credenziali d'accesso.

Gli highlights e il match integrale saranno disponibili dopo il fischio finale.

Goal vi offrirà la diretta testuale di Brescia-Lecce con il racconto delle azioni dei protagonisti in campo in tempo reale.

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Mateju, Chancellor, Mangraviti, Martella; Spalek, Labojko, Dessena, Zmrhal; A. Donnarumma, Ayé. All. Diego Lopez

LECCE (4-3-3): Gabriel; Zuta, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Henderson, Majer, Mancosu; Adjapong, Coda, Listkowski. All. Corini