Brescia-Lecce dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Brescia sfida il Lecce nel big match della 10ª di Serie B: le info più importanti sulla partita dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BRESCIA-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La Serie B procede a ritmo spedito con la 10ª giornata, che propone tra le partite più interessanti Brescia-Lecce: uno scontro d'alta classifica, tra due delle squadre pronosticate fin dall'inizio per la lotta promozione.

Segui Brescia-Lecce solo su DAZN. Attiva ora

Il Brescia si trova al secondo posto, a tre puti di distanza dal Pisa capolista. La squadra di Filippo Inzaghi è reduce da successo per 1-0 contro la Cremonese, con cui ha riscattato le due precedenti cadute contro Como e Perugia.

Il Lecce insegue i rivali bresciani, avendo un solo punti di svantaggio. Dopo un inizio di campionato complicato, i salentini si sono messi in moto conquistando 11 punti nelle ultime 5 partite.

Sono 44 i precedenti tra Brescia e Lecce, con 15 vittorie dei lombardi e 16 dei pugliesi. Sono 13 invece i match terminati in pareggio. Nella scorsa stagione, la sfida giocata in terra bresciana è finita 3-0 in favore dei padroni di casa (doppietta di Ndoj e goal finale di Ayé).

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Brescia-Lecce: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BRESCIA-LECCE

Brescia-Lecce andrà in scena giovedì 28 ottobre 2021, allo stadio Rigamonti di Brescia. Il calcio d'inizio è fisato per le ore 18.00.

La sfida tra Brescia e Lecce verrà trasmessa da DAZN, fruibile grazie ad una moderna smart tv accedendo all'app e selezionando l'evento desiderato. Nel caso in cui il televisore non fosse di ultima generazione, basterà collegarlo ad uno tra i seguenti dispositivi: Amazon Fire TV, Amazon Fire Stick, Google Chromecast oppure console come PlayStation (4,5) e Xbox (One, One S, One X, Series X | S).

Anche Sky trasmetterrà il confronto tra le rondinelle e i salentini, nello specifico sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e sul numero 252 del satellite.

Una terza opzione è rappresentata da Helbiz Live, altra piattaforma visibile sulla smart tv tramite app.

Non mancano le possibilità di vedere la partita in streaming. Utilizzando il vostro computer, uno smartphone o un tablet sarà possibile - a seconda dell'abbonamento sotto scritto - accedere a DAZN, Sky Go oppure a Helbiz Live.

In alternativa c'è NOW: servizio on demand di Sky che, nel suo pacchetto 'Sport', comprende anche il campionato cadetto.

Anche qui su Goal ci sarà la possibilità di seguire questa importante sfida di Serie B. Basterà accedere al portale verrà garantita una copertura completa, con le emozioni del match dal primo all'ultimo minuto.

Inzaghi dovrebbe partire con un 4-3-3 con Joronen in porta, Mateju, Cistana, Chancellor e Pajac a comporre la linea difensiva, Bertagnoli, Van de Looi e Bisoli in mediana e un tridente offensivo con Bajic in mezzo e ai lati Palacio e Tramoni.

Modulo speculare da parte di Baroni, che piazza davanti a Gabriel una retroguardia con Gendrey, Lucioni, Tuia e Barreca. Majer, Hjulmand e Gargiulo saranno i tre centrocampisti, a sostegno delle punte Strefezza, Coda e Di Mariano.

BRESCIA (4-3-3): Joronen; Mateju, Cistana, Chancellor, Pajac; Bertagnoli, Van de Looi, Bisoli; Palacio, Bajic, Tramoni.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Tuia, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano.