Brescia-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Brescia ospita il Lecce nello scontro salvezza della 16ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Eugenio Corini e il di Fabio Liverani si sfidano nello scontro salvezza del Rigamonti, anticipo della 16ª giornata di . La Leonessa è penultima in classifica con 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e 10 sconfitte, e deve recuperare il confronto con il , i salentini occupano il quintultimo posto con Sassuolo e a quota 15, con un cammino di 3 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte.

Nei 6 precedenti giocati in Serie A in casa delle Rondinelle, prevalgono i pareggi, 3, a fronte di 2 successi pugliesi e di un unica affermazione dei lombardi, datata 8 marzo 1998. In quell'occasione la squadra guidata da Ferrario superò 3-2 i giallorossi con goal di Adani e Kozminski e un'autorete di Cyprien a vanificare i sigilli di Palmieri e Maurizio Rossi per gli ospiti.

Da allora ci sono stati 3 pareggi e 2 vittorie del Lecce. Il Brescia, inoltre, è una delle 3 squadre, assieme a ed , a non aver ancora vinto una partita in casa nei 5 maggiori campionati europei. Quella lombarda e quella pugliese sono le due squadre che assieme all' hanno la differenza punti maggiore fra partite casalinghe e partite in trasferta, 8 il Brescia (come la Dea) e 7 il Lecce.

La formazione di Liverani, assieme al , è la squadra che ha collezionato finora più pareggi in campionato, ben 6, mentre quella di Corini ha il primato negativo di non aver ancora realizzato un goal con giocatori subentrati dalla panchina.

Mario Balotelli è il secondo giocatore del campionato dopo Cristiano Ronaldo per media minuti/tiri fra coloro che sono scesi in campo per almeno 600 minuti: una conclusione ogni 15' per CR7, una ogni 16' per SuperMario. Alfredo Donnarumma è il giocatore più prolifico del Brescia con 4 goal, Marco Mancosu è invce il miglior realizzatore del Lecce con 5 marcature, di cui 4 dal dischetto.

L'ultima sfida fra le due squadre in Serie B nell'aprile di quest'anno è stata decisa da un goal del centrocampista Andrea Tabanelli, in forza ai pugliesi anche in questa stagione, e reduce dalla sua prima gioia in Serie A contro il . In questa pagina tutte le informazioni su Brescia-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BRESCIA-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO BRESCIA-LECCE

Brescia-Lecce si disputerà il pomeriggio di sabato 14 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, è in programma per le ore 15.00.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva lo scontro salvezza Brescia-Lecce, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Davide Polizzi, che sarà coadiuvato da Renato Zaccarelli al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno vedere la sfida Brescia-Lecce anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi sul sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Corini si affiderà al consueto 4-3-1-2. Fra i pali ci sarà Joronen, davanti a lui, vista la squalifica di Cistana, Chancellor e Magnani formeranno la coppia centrale, mentre Sabelli e Mateju saranno i due terzini. A centrocampo Tonali agirà da playmaker, con Bisoli e Ndoj ai suoi lati come mezzali. Davanti Romulo sosterrà sulla trequarti la coppia d'attacco, che con ogni probabilità sarà composta da Balotelli e Torregrossa. Si va verso una nuova esclusione, quindi, per Alfredo Donnarumma. Il centrocampista Dessena è l'unico indisponibile per infortunio.

Modulo identico a quello dei rivali per Liverani, che ritroverà dal 1' Lapadula in attacco. L'ex genoano dovrebbe far coppia con Falco, mentre sulla trequarti agirà nuovamente Shakhov, visto che Mancosu, che aveva recuperato dal suo problema fisico, è stato messo k.o. dall'influenza. In mediana, orfana dello squalificato Petriccione, la regia sarà affidata al greco Tachtsidis, mentre Majer e Tabanelli saranno le due mezzali. Dietro, davanti al portiere brasiliano Gabriel, considerata la squalifica di capitan Lucioni, ci sarà spazio al centro per Dell'Orco in coppia con Rossettini. Rispoli e Calderoni saranno i due terzini.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Magnani, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Balotelli, Torregrossa.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Dell’Orco, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; Lapadula, Falco.