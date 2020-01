Brescia-Lazio, le formazioni ufficiali: Correa mezzala, Caicedo titolare

Le formazioni ufficiali di Brescia-Lazio: Correa agisce da mezzala in assenza di Leiva e Luis Alberto e con Cataldi non al meglio. Caicedo dal 1'.

Le formazioni ufficiali di - :

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Correa, Lulic; Caicedo, Immobile

Classico 4-3-1-2 per il Brescia, che conferma Torregrossa e Balotelli in avanti. Spalek dietro di loro, con Bisoli, Tonali e Romulo a centrocampo. Difesa davanti a Joronen con Mateju e Sabelli larghi, Cistana e Chancellor in mediana.

Lazio che si schiera con il 3-5-2 e affronta l'emergenza a centrocampo: Leiva e Luis Alberto sono out per squalifica, mentre Cataldi non è al meglio per un problema muscolare. Correa si adatta da mezzala con Caicedo vicino a Immobile, che ha smaltito l'influenza.

Difesa scolpita con Luiz Felipe, Acerbi e Radu davanti a Strakosha, con Parolo vertice basso del centrocampo, con Lazzari e Lulic larghi e Correa e Milinkovic-Savic interni.