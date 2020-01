Brescia-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Brescia sfida la Lazio nell'anticipo della 18ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Eugenio Corini sfida in casa la di Simone Inzaghi, fresca vincitrice della , nella 18ª giornata di . I lombardi sono terzultimi in classifica con 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 11 sconfitte, i capitolini si trovano al 3° posto a quota 36 punti, con un cammino di 11 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, e devono recuperare la partita contro il .

Nei 19 precedenti disputati in Serie A in casa delle Rondinelle, il bilancio è favorevole a queste ultime con 10 successi, 5 pareggi e 4 affermazioni dei biancocelesti. Nelle ultime 8 gare, tuttavia, la Lazio si imposta 4 volte, con 3 pareggi e una sola sconfitta, mentre non aveva mai vinto in precedenza (9 sconfitte e 2 pareggi).

Nelle ultime 11 gare di campionato, i capitolini hanno segnato almeno 2 goal: soltanto una squadra è riuscita a far meglio nella storia della Serie A: il Grande , che ci riuscì per 13 gare nel 1948.

Il Brescia è reduce da 2 vittorie consecutive, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 4 giornate, la Lazio invece ha collezionato 8 vittorie consecutive nelle ultime 8 gare disputate.

Mario Balotelli, assieme ad Alfredo Donnarumma, è il miglior realizzatore del Brescia con 4 reti: SuperMario tuttavia non ha mai segnato alla Lazio in 4 confronti di campionato. Ciro Immobile è invece il bomber dei biancocelesti e il capocannoniere del campionato con un bottino di 17 goal.

L'attaccante partenopeo è stato il capocannoniere del torneo negli ultimi 3 anni solari. Prima di lui soltanto Roberto Boninsegna fece meglio, laureandosi re dei bomber in 4 annate consecutive, dal 1970 al 1973. In questa pagina tutte le informazioni su Brescia-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BRESCIA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brescia-Lazio

Brescia-Lazio Data: 5 gennaio 2020

5 gennaio 2020 Orario: 12.30

12.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO BRESCIA-LAZIO

Brescia-Lazio si disputerà il pomeriggio di domenica 5 gennaio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, è in programma per le ore 12.30. Sarà il 39° confronto fra le due formazioni in Serie A.

Brescia-Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Andrea Marinozzi, che sarà supportato da Ferdinando Orsi al commento tecnico.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Brescia-Lazio in diretta attraverso Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi sul sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare l'apposita app per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, compresa la Serie A, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Corini non avrà a disposizione a centrocampo Ndoj, vittima di un affaticamento muscolare: da mezzala sinistra di centrocampo agirà Romulo, che affiancherà Bisoli e Tonali. Sulla trequarti Spalek a supporto del tandem Torregrossa-Balotelli. Difesa a quattro con Cistana e Chancellor a comporre la coppia centrale, mentre Sabelli e Mateju, favorito su Martella, saranno i terzini. In porta giocherà Joronen.

Assenze pesanti per Simone Inzaghi, che dovrà rinunciare per la trasferta in Lombardia a due pedine fondamentali del centrocampo biancoceleste come Lucas Leiva e Luis Alberto, entrambi squalificati dal Giudice Sportivo. Per la loro sostituzione pronti rispettivamente Parolo e Correa, schierato da mezzala. I due affiancheranno in mediana Milinkovic-Savic, mentre sulle due fasce giostreranno Lazzari a destra e Lulic a sinistra. Davanti, nonostante l'attacco influenzale accusato in settimana, partirà dal 1' il bomber Immobile in coppia con Caicedo. Fra i pali ci sarà Strakosha, davanti a lui una linea difensiva a tre con Luiz Felipe favorito su Patric per affiancare Acerbi e Radu. Cataldi è recuperato, ma dovrebbe partire dalla panchina.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Correa, Lulic; Caicedo, Immobile