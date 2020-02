Arriva il Brescia, Juventus in HD: tocca a Higuain e Dybala

La Juventus cerca contro il Brescia punti per la corsa Scudetto. Con Ronaldo non convocato, Sarri si affiderà a Higuain e Dybala in attacco.

Battere il per approfittare dello scontro diretto tra ed e guadagnare punti su almeno una delle due contendenti per lo Scudetto. E’ questo l’obiettivo di una che nelle ultime giornate è incappata in due sconfitte negli ultimi tre turni rallentando la sua corsa in vetta.

Nonostante l’importanza del match dello Stadium, i tanti impegni ravvicinati impongono a Sarri l’utilizzo del turnover. Il tecnico bianconero dovrebbe affidarsi al consueto 4-3-1-2 nel quale la linea difensiva davanti a Szczesny dovrebbe prevedere Danilo ed Alex Sandro sugli esterni, con Rugani e Bonucci a comporre il duo centrale.

A centrocampo, Pjanic dovrebbe sistemarsi regolarmente in cabina di regia, con Bentancur e Rabiot posizionati da interni di destra e sinistra e Ramsey avanzato in qualche metro in veste di trequartista. In attacco, vista l’assenza di Cristiano Ronaldo che ha chiesto ed ottenuto un turno di riposo, toccherà a Dyabala e Higuain.

Per il tecnico bianconero, un’eventuale alternativa potrebbe essere rappresentata da un 4-3-3 che potrebbe prevedere Ramsey nella cerniera di mediana con Pjanic inizialmente in panchina e Cuadrado sistemato da esterno alto.

Diego Lopez dovrà fare i conti con le assenze pesanti di Joronen, Cistana, Tonali e Torregrossa. Il suo Brescia dovrebbe quindi schierarsi con un 4-3-1-2 nel quale Sabelli, Mateju, Chanchellor e Martella dovrebbero formare la linea difensiva davanti ad Alfonso.

In mediana, spazio a Bisoli, Dessena e Bjarnason, mentre in attacco toccherà al duo composto da Balotelli ed Ayé con Zmrhal a supporto.

Le probabili formazioni di Juventus-Brescia:

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Higuain.

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Balotelli, Ayé.