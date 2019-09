Brescia-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Brescia ospita la Juventus nella 5ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Maurizio Sarri prosegue il suo inseguimento in classifica all' capolista e affronta fuori casa il neopromosso di Eugenio Corini nella 5ª giornata infrasettimanale della . I bianconeri sono secondi con 10 punti, frutto di 3 vittorie e un pareggio con la , i lombardi si trovano all'11° posto con 6 punti e un cammino di 2 vittorie fuori casa e 2 sconfitte casalinghe.

Segui Brescia-Juventus in diretta streaming su DAZN

Nei 22 confronti disputati fra le due squadre in Serie A in casa delle rondinelle, prevale il segno X, verificatosi 10 volte, mentre 9 sono state le vittorie della Vecchia Signora e 3 i successi della Leonessa.

Nelle fila del Brescia potrebbe fare il suo debutto, dopo i 4 turni di squalifica, Mario Balotelli, che tornerebbe a giocare in Serie A 1228 giorni dopo l'ultima volta con la maglia del contro la nel maggio 2016. SuperMario prese parte attiva a un goal in ciascuna delle 2 partite da titolare giocate in carriera in Serie A contro i bianconeri: goal segnato ad aprile 2009 con l'Inter, assist con quella del Milan nell'aprile del 2016.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore della Juventus con 2 reti segnate, ma sarà tenuto a riposo da Sarri e non è stato convocato per la partita, mentre il bomber Alfredo Donnarumma è il giocatore più prolifico del Brescia con 3 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Brescia-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BRESCIA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brescia-Juventus

Brescia-Juventus Data: 24 settembre 2019

24 settembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO BRESCIA-JUVENTUS

L'anticipo Brescia-Juventus si disputerà martedì 24 settembre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Il confronto, che sarà diretto dal signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, sarà il 45° fra le due formazioni in Serie A.

Brescia-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati a una console PlayStation4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Brescia-Juventus sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. I clienti DAZN abbonati a Sky potranno comunque come sempre vedere la partita in tv attraverso il decoder Sky Q e la app. La telecronaca del match sarà affidata a Pierluigi Pardo, che sarà supportato dal commento tecnico di Francesco Guidolin.

Gli abbonati DAZN avranno naturalmente anche la possibilità di seguire l'anticipo Brescia-Juventus in diretta streaming sul proprio pc e su dispositivi mobili tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo bisognerà scaricare la app per device iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Si possono abilitare alla visione un totale di 6 dispositivi, per un massimo di due per volta. Dopo il fischio finale la partita integrale e gli highlights saranno disponibili on demand.

Corini confermerà tatticamente il 4-3-1-2 e lancerà dal 1' in attacco Balotelli accanto ad Alfredo Donnarumma. Dubbi fra centrocampo e attacco: Romulo, pienamente recuperato dopo i crampi accusati ad Udine nel finale di partita, potrebbe infatti essere schierato da mezzala sinistra o da trequartista, soluzione più probabile. Nel primo caso fra le linee agirebbe Spalek, nel secondo, scontata la squalifica, Dessena sarebbe schierato a centrocampo. Per il resto davanti al portiere Joronen, in difesa Sabelli agirà a destra, mentre a sinistra il recuperato Martella contende il posto da titolare a Mateju. Al centro invece Chancellor affiancherà Cistana.

Ancora turnover per Sarri, che valuta una variazione tattica e potrebbe schierare la squadra a specchio rispetto ai lombardi. Non sarà della partita Cristiano Ronaldo, che non è stato convocato, e oltre a lui mancheranno anche i vari Chiellini, Pjaca, Douglas Costa e De Sciglio. Se la scelta fosse appunto quella del 4-3-1-2, Ramsey agirebbe da trequartista dietro le due punte argentine Dybala e Higuain. Se invece si optasse per la conferma del 4-3-3, Cuadrado giocherebbe da titolare nel tridente d'attacco prendendo il posto di Ramsey. Rispetto alla sfida interna con il , torneranno dal 1' i vari Szczesny fra i pali, De Ligt al centro della difesa, Pjanic e Khedira a centrocampo accanto a Matuidi.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, A. Donnarumma..

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Higuain.