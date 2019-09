Brescia-Juventus, Cristiano Ronaldo out: si va verso l'esclusione

Turno di riposo per Cristiano Ronaldo contro il Brescia. Maurizio Sarri non dovrebbe convocarlo per la trasferta della Juventus al Rigamonti.

La affronterà la trasferta nell'infrasettimanale contro il con un assente di lusso: si va infatti verso l'esclusione dai convocati di Cristiano Ronaldo che dovrebbe osservare un turno di riposo. Lo riporta 'Sky Sport'.

Il fuoriclasse portoghese è stato in campo per tutte le partite per 90 minuti, unico della rosa insieme a Blaise Matuidi, Leonardo Bonucci e Alex Sandro a non saltare nemmeno un minuto nelle 5 partite finora disputate tra e .

Al Rigamonti però non dovrebbe esserci: Maurizio Sarri ha deciso di concedergli un turno di riposo per averlo al meglio per le prossime sfide. Quella nel capoluogo lombardo sarà infatti la terza gara in 6 giorni per la Juventus.

La prossima settimana, dopo l'impegno casalingo con la , i bianconeri sono attesi da due big match: in Champions League contro il Leverkusen e in Serie A contro l' a San Siro. Sarri vuole contare su CR7 al 100%.

Il portoghese sarà peraltro protagonista questa sera a Milano nella cerimonia dei premi FIFA The Best 2019: è in lizza con Messi e van Dijk per vincere il premio di miglior giocatore.