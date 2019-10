Brescia-Inter, le formazioni ufficiali: Lukaku e Balotelli dal 1'

Il Brescia si trasforma, giocando a specchio con la difes a tre: dentro Mangraviti. Inter con tutti i titolari in campo, al netto degli infortuni.

Queste le formazioni ufficiali di e :

BRESCIA (3-5-2) Alfonso; Cistana, Gastaldello, Mangraviti; Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo, Mateju; Balotelli, Donnarumma.

INTER (3-5-2) Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah, Lukaku, Lautaro.

L'Inter dopo il passo falso contro il ha un solo obiettivo in testa: vincere contro il Brescia per mettere pressioni alla , impegnata mercoledì contro il . Ma contro la squadra di Corini, fuori casa, non sarà mica facile.

Antonio Conte continua a puntare sul suo 3-5-2, con il ritorno dei titolarissimi in campo. De Vrij e Godin giocheranno insieme dal primo minuto, con Asamoah che scalza Biraghi dal centrocampo. Lukaku e Lautaro schierati ancora insieme in attacco.

Il Brescia cambia modulo, mettendosi a specchio rispetto all'Inter. In difesa c'è l'ingresso di Mangraviti, con Mateju e Sabelli pronti a giocare a tutta fascia. In attacco si vede la coppia formata da Balotelli e Donnarumma.