Brescia-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Brescia ospita l'Inter nell'anticipo della 10ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Antonio Conte va a far visita al di Eugenio Corini nel secondo anticipo della 10ª giornata infrasettimanale del campionato di . I milanesi sono secondi in classifica con 22 punti, frutto di 7 vittorie, un pareggio e una sconfitta, e hanno un ritardo di una lunghezza dalla capolista, le rondinelle devono recuperare la gara con il e sono scivolate in penultima posizione assieme alla a quota 7 punti, con un cammino di 2 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nei 22 precedenti in Serie A fra le due formazioni in casa dei biancazzurri, prevalgono i pareggi, ben 11, a fronte di 8 successi nerazzurri e 3 affermazioni dei padroni di casa. L'ultima vittoria della Leonessa risale addirittura a 18 anni fa: il 29 aprile 2001 Roberto Baggio castigò dal dischetto la sua ex squadra.

Nelle sfide giocate in Serie A di martedì, l'Inter ha perso una sola volta, con 12 vittorie e 6 pareggi. Il grande ex Mario Balotelli, oggi in forza al Brescia, ha giocato 5 volte da ex contro l'Inter e non è mai riuscito ad andare a segno.

Il centravanti belga Romelu Lukaku è il miglior marcatore della squadra di Conte con 6 goal realizzati, di cui 4 in trasferta: se trovasse la rete anche con il Brescia, eguaglierebbe Diego Milito (5 goal nelle prime 5 partite in trasferta con la maglia dell'Inter in Serie A). Il giocatore più prolifico delle rondinelle è invece il bomber Alfredo Donnarumma, autore fino a questo momento di 4 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Brescia-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BRESCIA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brescia-Inter

Brescia-Inter Data: 29 ottobre 2019

29 ottobre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO BRESCIA-INTER

Brescia-Inter si disputerà la sera di martedì 29 ottobre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia. La gara, che sarà diretta dal signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna, sarà la 45ª fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

L'anticipo Brescia-Inter sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Fabio Caressa, con il supporto del commento tecnico di Bebbe Bergomi.

Dopo la partita sarà possibile seguire gli highlights e le interviste ai due allenatori e ai protagonisti sul campo nel corso di 'Sky Calcio Live', condotto in studio da Marco Cattaneo.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Brescia-Inter in diretta attraverso Sky Go su personal computer o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi Android e iOS.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Corini perde Chancellor in difesa per infortunio: al suo posto, nella linea a quattro davanti ad Alfonso (Joronen vittima di una contusione e non convocato), agirà il veterano Gastaldello, che farà coppia con Cistana. A destra conferma per Sabelli, mentre a sinistra Mateju dovrebbe spuntarla su Martella, che potrebbe recuperare dal suo problema fisico e tornare a disposizione. Dubbio a centrocampo, dove potrebbe trovar spazio Zmrhal al posto di Spalek, con Romulo che in questa ipotesi agirebbe nuovamente sulla trequarti dietro le due punte, che con ogni probabilità saranno il grande ex Balotelli e Alfredo Donnarumma. Ayé e Matri dovrebbero dunque partire dalla panchina.

Conte, viste le indisponibilità di Alexis Sánchez in attacco, di Sensi e Vecino a centrocampo e di D'Ambrosio sulla fascia destra non potrà operare grossi cambiamenti alla squadra che sabato scorso ha pareggiato in casa con il . In attacco dovrebbe agire nuovamente la coppia composta da Lautaro Martínez e Lukaku, con Politano e Sebastiano Esposito pronti eventualmente a subentrare. A centrocampo sulle corsie laterali dovrebbero agire Candreva a destra ed Asamoah a sinistra, quest'ultimo favorito su Biraghi. In regia ci sarà il solito Brozovic, con Barella e Gagliardini mezzali. Dietro, davanti a capitan Handanovic, dovrebbe rivedersi De Vrij assieme a Godin e Skriniar.

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Gastaldello, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Zmrhal; Romulo; Balotelli, Al. Donnarumma.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lautaro Martínez, R. Lukaku.