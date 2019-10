Brescia-Inter 1-2: Lukaku-Lautaro, 3 punti sudati per i nerazzurri

L'Inter torna a casa con tre punti dal Rigamonti di Brescia. Una vittoria più che sofferta, arrivata grazie alle reti di Lukaku e Lautaro Martinez.

L' vince contro il e, almeno per una notte, si regala la vetta della classifica. I goal di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku condannano la squadra di Corini, che non ha per nulla demeritato. L'autogoal di Skriniar però non è bastato alle Rondinelle per strappare un pareggio.

Allo Stadio Mario Rigamonti il clima è quello delle grandi occasioni: il Brescia sa che contro l'Inter serve l'impresa e mette in campo tutto l'impegno possibile, anche se con il nuovo modulo creato da Corini non c'è dimestichezza, e si vede soprattutto in attacco. L'Inter gioca bene, a sprazzi, e crea occasioni da goal o potenziali tali. Il predominio nerazzurro si comincia a fare sentire e al 23' arriva il vantaggio siglato da Lautaro Martinez (con deviazione fondamentale di Cistana).

1 - Antonio #Conte è il primo allenatore nella storia dell'#Inter ad aver visto la propria squadra segnare nelle prime 13 partite sulla panchina nerazzurra in tutte le competizioni. Impatto.#BresciaInter pic.twitter.com/Q0oR9ZsjYL — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 29, 2019

Il Brescia, spinto dal pubblico di casa, comincia però a prendere coraggio, anche grazie alla solita prestazione di Tonali, una spanna sopra tutti i suoi compagni. L'unica pecca della squadra di Corini è quella di non riuscire a bucare la porta di Handanovic, con lo sloveno bravo a ribattere nella ripresa i tentativi di Balotelli e Donnarumma. Dopo un quarto d'ora di dominio del Brescia all'inizio del secondo tempo, i nerazzurri trovano il raddoppio nel momento più delicato del match: tutto merito di Lukaku, che parte da solo, converge in mezzo e dai 20 metri piazza un sinistro sul secondo palo, niente da fare per Alfonso.

L'Inter però questa sera gioca male, soprattutto nella ripresa. La squadra di Corini tiene sotto scacco i giocatori di Conte, che si salvano nel finale solo per la solita compattezza difensiva e per le parate di Handanovic. A parte il goal di Lukaku, l'Inter nei secondi 45 minuti è apparsa troppo stanca, in balia del Brescia e della sua furia agonistica.

IL TABELLINO

Brescia-Inter 1-2

Risultati : 23' Lautaro Martinez, 63' Lukaku, 76' aut. Skriniar

BRESCIA (3-5-2) Alfonso; Cistana, Gastaldello (68' Martella), Mangraviti (75' Ndoj); Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo (86' Matri), Mateju; Balotelli, Donnarumma.

INTER (3-5-2) Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah (81' Biraghi), Lukaku (86' Esposito), Lautaro.

Ammoniti : Mateju, Cistana, Candreva, Gagliardini, Skriniar, Ndoj, Balotelli

Espulsi :

Arbitro : Fabbri