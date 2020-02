Brescia, il messaggio di Corini ai giocatori: "Avrei continuato a lottare al vostro fianco"

Eugenio Corini lascia un messaggio in un foglio nello spogliatoio del Brescia: "Grazie per quello che mi avete dato, sarete sempre nel mio cuore".

Eugenio Corini lascia per la seconda volta in questa stagione il suo : arriva il secondo esonero per l'allenatore italiano, che prima di congedarsi ha voluto lasciare nello spogliatoio un messaggio per i propri giocatori.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il tecnico ha scelto carta e penna per esprimere il suo rammarico ma anche la sua gratitudine nei confronti del gruppo guidato in queste settimane. Poche semplici parole scritte in un foglio per Balotelli e compagni prima dei saluti:

Altre squadre

"Mi sarebbe piaciuto continuare a combattere al vostro fianco, ma non è stato possibile... Grazie per tutto quello che mi avete dato (tantissimo). Avrete per sempre un posto speciale nel mio cuore. Un grande in bocca al lupo, vi abbraccio forte".

Il Brescia cambia di nuovo allenatore: Cellino questa volta sceglie Diego Lopez per cercare una salvezza che a oggi sembra complicata ma non impossibile. Sono quattro i punti di distacco dal quart'ultimo posto occupato attualmente dal .