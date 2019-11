Brescia, Grosso su Balotelli: "Decido io se gioca, non basta calciare in porta"

Il ha perso oggi pomeriggio contro la la seconda partita consecutiva, su due, della gestione Fabio Grosso. Per la gara non era stato convocato Mario Balotelli, a seguito di un litigio con il tecnico un paio di giorni fa.

Dopo la sconfitta dell'Olimpico, Fabio Grosso ha parlato così di Mario Balotelli.

Il tecnico del Brescia cerca di spronare l'attaccante, evidenziando anche tutte le lacune che possiede.

"Nella prima partita c'è stato, poi abbiamo avuto dieci giorni per allenarci. Lui sa di avere le qualità per fare bene però quando sei in fondo alla classifica come noi c'è bisogno di tante cose, non solo quelle di un giocatore che sa fare goal e tirare forte in porta quando riesce a ricevere il pallone. Se non si mette a disposizione, la squadra fa fatica a sorreggerlo".