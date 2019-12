Brescia, Grosso già in bilico: i tifosi invocano il ritorno di Corini

Il Brescia inanella la sesta sconfitta consecutiva, la terza con Fabio Grosso, che adesso trema. Corini, Bisoli e Cosmi in lizza per la panchina.

Il non sa più segnare, né guadagnare punti. Una crisi netta, che al momento non dà segnali di ripresa. Contro l' le Rondinelle hanno affrontato la sesta sconfitta consecutiva, la terza in altrettante partite sotto la gestione di Fabio Grosso, che evidentemente non ha dato la spinta che Cellino sperava.

Zero punti, zero goal fatti, dieci subiti: questo è il ruolino di marcia di Fabio Grosso allenatore del Brescia. In tutto questo c'è la contestazione aspra della tifoseria verso lo stesso allenatore ma soprattutto verso il presidente Cellino. I tifosi vogliono il ritorno di Eugenio Corini e potrebbero anche essere accontentati a breve.

Durante la partita contro l'Atalanta, i tifosi si sono lanciati in dei cori contro Fabio Grosso e a favore del ritorno di Eugenio Corini. La posizione di Grosso intanto è al vaglio e i due giorni di riposo concessi alla squadra (ripresa martedì con una doppia seduta, idem mercoledì) potrebbero anche cambiare lo scenario a Brescia.

C'è da segnalare la presenza di ieri al Rigamonti anche di due allenatori come Bisoli e Cosmi, che a questo punto vanno messi nella lista dei possibili successori. Per questioni contrattuali e ambientali, però, il nome in pole sembra essere quello di Eugenio Corini.

Non è escluso che a Grosso non venga data l'ultima chance nella prossima giornata, contro la , in una sfida contro una diretta concorrente per la salvezza.