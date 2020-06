Brescia-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

Il Brescia ospita il Genoa nella sfida salvezza della 28ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Diego López sfida in casa il di Davide Nicola nello scontro salvezza della 28ª giornata di . La Leonessa è ultima in classifica con 17 punti, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 18 sconfitte, il Grifone si trova al terzultimo posto con il a quota 25, con un cammino di 6 successi, 7 pareggi e 14 sconfitte. Una vittoria permetterebbe al Brescia di rilanciarsi nella lotta salvezza, diversamente la formazione lombarda si ritroverebbe sempre più distante dalla possibile salvezza.

Nei 9 precedenti in Serie A fra le due squadre disputati in casa dei lombardi, le Rondinelle conducono sul piano statistico con 4 vittorie, 3 pareggi e 2 affermazioni rossoblù. Il Brescia, tuttavia, non batte in casa il Genoa dal lontano 16 febbraio 1947: in quell'occasione travolse i liguri per 5-1 con due doppietto di Romano Penzo e Dante Paolini e una rete di De Filippis.

Le ultime 3 gare hanno visto 2 pareggi, fra cui quello maturato nel confronto più recente, che si è giocato nella stagione 2010/11, terminato con il risultato di 0-0, e un'affermazione dei rossoblù (2-1 il 15 ottobre 1994). I lombardi hanno rimediato 3 sconfitte consecutive e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate, mentre i liguri hanno collezionato 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 partite.

Alfredo Donnarumma ha raggiunto con 5 reti Mario Balotelli, protagonista di un duro braccio di ferro con la società, come miglior marcatore stagionale del Brescia, Goran Pandev e Domenico Criscito, invece, sono i giocatori più prolifici della squadra rossoblù. In questa pagina tutte le informazioni su Brescia-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BRESCIA-GENOA

Brescia-Genoa si disputerà il pomeriggio di sabato 27 giugno 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 17.15.

La sfida salvezza Brescia-Genoa sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Lo scontro per la permanenza in Serie A, Genoa-Brescia, sarà visibile anche in diretta mediante Sky Go. Gli abbonati Sky potranno dunque seguire la partita sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale dell'applicazione, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

Chiunque potrà inoltre vedere Genoa-Brescia in diretta streaming attraverso Now Tv, acquistando uno dei pacchetti offerti dal servizio di streaming live e on demand di Sky. Quest'ultima consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui anche le partite di Serie A.

Diego López deve giocarsi il tutto e per tutto ed è probabile la conferma del 4-3-1-2. Davanti dovrebbe partire dal 1' Torregrossa al posto di Skrabb in coppia con Alfredo Donnarumma. Sulla trequarti Zmrhal è favorito su Spalek. A centrocampo, k.o. Bisoli per il resto della stagione, potrebbe essere confermato Dessena come mezzala assieme a Bjarnason, mentre come al solito Tonali agirà da playmaker. Prosegue per le Rondinelle l'emergenza in difesa, visto che saranno ancora ai box Chancellor e Cistana. Al centro possibile la conferma del giovane Papetti per fare coppia con Mateju, mentre a sinistra Martella scalpita e potrebbe scalzare Semprini. Conferme per il terzino destro Sabelli e per Joronen fra i pali. Ancora out il secondo Alfonso.

Nicola pensa a novità importanti in attacco dopo il pesante k.o. interno contro il . Con il Brescia possibile chance dal 1' per Destro, che si candida ad una maglia da titolare in coppia con Iago Falque, fra i migliori contro i ducali. Vive anche le opzioni rappresentate da Pinamonti e da Favilli. Verso il forfait capitan Criscito: al suo posto sull'out di sinistra si contendono una maglia Barreca e Pajac. La regia sarà affidata a Schöne, mentre Cassata e Sturaro saranno le due mezzali e la fascia destra sarà prerogativa di Biraschi. In porta ci sarà Perin, davanti a lui la difesa a 3 formata da Romero, Soumaoro e Masiello.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Martella; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Al. Donnarumma.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Cassata, Schöne, Sturaro, Barreca; Destro, Iago Falque.