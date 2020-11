Brescia-Frosinone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Brescia sfida il Frosinone nella 9ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BRESCIA-FROSINONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 28 novembre 2020

28 novembre 2020 Orario: 14.00

14.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Brescia di Diego López sfida il Frosinone di Alessandro Nesta nella 9ª giornata del campionato di Serie B. I lombardi sono decimi in classifica con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, e devono recuperare una gara, i ciociari invece si trovano al 7° posto a quota 13 con un cammino di 4 successi, un pareggio e 3 sconfitte.

Nei 14 precedenti giocati fra le due squadre in Serie B, il bilancio è in equilibrio con 6 vittorie della Leonessa, 2 pareggi e 6 successi dei Leoni. Il Brescia viene da una sconfitta, 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 gare, il Frosinone ha rimediato 2 vittorie e 2 sconfitte negli ultimi 4 impegni nel torneo.

Florian Ayé ed Emanuel Ndoj sono i migliori marcatori delle Rondinelle con 2 goal ciascuno, fra i giallazzurri spiccano invece le 2 reti di Andrija Novakovich, giocatore più prolifico dei suoi. In questa pagina tutte le informazioni su Brescia-Frosinone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BRESCIA-FROSINONE

Brescia-Frosinone si giocherà il pomeriggio di sabato 28 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 15ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 14.00.

Sarà DAZN, che detiene i diritti dell'intera Serie B, a trasmettere in diretta la sfida Brescia-Frosinone. La partita sarà visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox o Playstation 4/5, oppure ancora a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La gara, per gli utenti in possesso di un abbonamento Sky, sarà visibile in tv anche grazie alla app contenuta nel decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni.

Coloro che lo preferissero potranno vedere Brescia-Frosinone anche in diretta streaming. Mediante DAZN, la partita sarà infatti visibile sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando precedentemente la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la gara che ci interessa dal palinsesto, sia sul proprio personal computer o notebook, in questo caso anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della gara, gli highlights della stessa e l'evento integrale saranno a disposizione dei clienti per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie aavrete la possibilità di seguireancheCollegandovi con il portale, troverete infatti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Diego López potrebbe preferire il 4-3-2-1 al 4-3-1-2. In questo caso davanti Ayé agirebbe da unica punta, supportata alle spalle dai due trequartisti Spalek e Zmrhal. A centrocampo Van de Looi potrebbe spuntarla su Labojiko, con Dessena e Bjarnason mezzali. In difesa, davanti al portiere finlandese Joronen, Sabelli e Mateju si candidano ad agire da terzini, con Chancellor preferito al centro a Mangraviti per far coppia con Papetti. Ai box Cistana, Alfredo Donnarumma, Ragusa e Torregrossa.

Nesta risponderà con un classico 3-5-2. In porta giocherà Bardi, con una linea difensiva a tre composta da Brighenti, Ariaudo e Capuano, quest'ultimo favorito su Szyminski. A centrocampo Salvi e Beghetto agiranno probabilmente da esterni, con Maiello in regia e Kastanos e Rohden come mezzali (quest'ultimo favorito su Tabanelli). In attacco tandem offensivo formato da Ciano e Novakovich. Gori è l'unico indisponibile per infortuio.

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mateju; Dessena, Van de Looi, Bjarnason; Spalek, Zmrhal; Ayé.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Kastanos, Maiello, Rohden, Beghetto; Ciano, Novakovich.