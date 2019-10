Brescia-Fiorentina, Balotelli in dubbio: pronto Ayé

L'ottava giornata di chiude oggi il programma con il posticipo del lunedì sera, dove si sfideranno e . Due squadra con ambizioni diverse che però, a loro modo, rappresentano due piacevoli sorprese di questo campionato.

Mario Balotelli, però, potrebbe non essere uno dei protagonisti della partita. Domenica Eugenio Corini in conferenza stampa aveva già lanciato l'allarme.

"Lui vorrebbe giocare ma il calendario è fitto e ti mette davanti tre gare in sei giorni. Nei giorni scorsi ha fatto delle terapie per un piccolo problema al ginocchio. Valuterò bene chi mandare in campo, serviranno giocatori con determinate caratteristiche perché la Fiorentina gioca molto bene con il pallone. A me piacciono quelli generosi che danno tutto per la squadra".