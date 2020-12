Brescia-Empoli dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Brescia sfida l'Empoli nel big match della 15ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BRESCIA-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 27 dicembre 2020

27 dicembre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Brescia di Davide Dionigi sfiderà in casa l'Empoli di Alessio Dionisi nel big match della 15ª giornata del campionato di Serie B. I lombardi sono decimi in classifica con 18 punti, frutto di 4 successi, 6 pareggi e 4 k.o, i toscani si trovano al 2° posto a quota 27 punti, con un cammino di 7 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta, e una distanza di una sola lunghezza dalla vetta della graduatoria, occupata dalla .

Segui Brescia-Empoli in diretta streaming su DAZN

La Leonessa è in netto vantaggio nel bilancio dei 24 precedenti disputati in Serie B fra le due squadre: 11 i successi delle Rondinelle, a fronte di 9 pareggi e di 4 affermazioni dell'Empoli. Il Brescia è reduce da 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 partite, identico cammino anche per i toscani.

Altre squadre

Ernesto Torregrossa è il miglior marcatore dei lombardi con 4 goal segnati, mentre Leonardo Mancuso è il bomber dell'Empoli con 7 goal totali. In questa pagina tutte le informazioni su Brescia-Empoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BRESCIA-EMPOLI

Brescia-Empoli si disputerà la sera di domenica 27 dicembre 2020 allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Riccardo Ros della sezione di Pordenone, è in programma alle ore 18.00. La partita sarà la la 25ª in Serie B fra le due formazioni.

Sarà DAZN, che detiene i diritti dell'intero torneo, a trasmettere in diretta il big match di Serie B Brescia-Empoli. La partita sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati con una console Xbox o Playstation 4 o 5, oppure anche a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida Brescia-Empoli sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

La gara Brescia-Empoli potrà essere seguita in diretta streaming attraverso DAZN anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare prima la app per sistemi Android e iOS, quindi avviarla e selezionare la partita dal palinsesto. Nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Terminato il match sarà possibile vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguireCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Dionigi dovrebbe affidarsi in attacco a Torregrossa. Alle sue spalle, sulla trequarti, potrebbero agire Spalek, Zmrhal (in vantaggio su Bjarnason) e Ragusa, mentre sulla mediana Van de Looi affiancherà Dessena. Davanti al portiere Joronen, in difesa a destra Mateju è favorito su Sabelli, mentre a sinistra agirà Martella. Al centro Chancellor è in vantaggio su Papetti per far coppia con Mangraviti.

L'articolo prosegue qui sotto

Dionisi dovrà fare i conti con la squalifica di capitan Simone Romagnoli, espulso nella precedente partita contro la Reggiana. Al suo posto al centro della difesa dovrebbe disimpegnarsi Casale, che affiancherà Nikolaou, mentre Fiamozzi e Parisi agiranno da terzini. A centrocampo Stulac sarà il playmaker, con Haas e Samuele Ricci mezzali ai suoi lati. Sulla trequarti agirà Bajrami. Davanti La Mantia potrebbe spuntarla su Moreo per far coppia con Mancuso.

BRESCIA (4-2-3-1): Joronen; Mateju, Chancellor, Mangraviti, Martella; Van de Looi, Dessena; Spalek, Zmrhal, Ragusa; Torregrossa.

EMPOLI (4-3-2-1): Brignoli; Fiamozzi, Casale, Nikolaou, Parisi; Haas, Stulac, S. Ricci; Bajrami; La Mantia, Mancuso.