Brescia, effetto Balotelli: zero vittorie e sei sconfitte in sette partite

Quello di Mario Balotelli non è stato l'impatto sperato dal , anzi. Fino ad oggi infatti da quando l'attaccante è entrato stabilmente nell'undici titolare il rendimento della squadra è notevolmente peggiorato.

Nelle prime quattro giornate, giocate senza Balotelli che doveva scontare la squalifica rimediata in l'anno scorso, il Brescia aveva raccolto ben 6 punti frutto di due vittorie contro e .

Nelle successive sette giornate con Balotelli sempre in campo invece il Brescia non ha più vinto, collezionando solo un punto in casa contro la e segnando appena 5 goal di cui due realizzate dallo stesso Balotelli e subendone addirittura 15.

Nell'ultima gara inoltre Balotelli è stato sostituito da Grosso al termine del primo tempo, cambio spiegato poi senza troppi giri di parole dal nuovo tecnico.

Qualche giorno prima anche il presidente Cellino aveva manifestato qualche dubbio sulla titolarità di Balotelli, spiegando anche così l'esonero di Corini.

"Corini si incaponiva su Donnarumma e Balotelli che secondo me sono due galli cedroni, devono giocare da solisti, non insieme, non voglio. Per me Mario è uno come gli altri: può giocare, andare in panchina o in tribuna. Professionalmente è esemplare, deve solo capire che è uno come tutti gli altri".