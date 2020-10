Clamoroso al Brescia: Delneri già verso l'esonero, può tornare Diego Lopez

Potrebbe essere già finita l’avventura di Gigi Delneri al Brescia. Il club delle Rondinelle potrebbe ripartire da Diego Lopez.

Lo scorso 4 agosto è tornato in panchina dopo tre anni di inattività per guidare il in Serie B, la sua avventura nel club delle Rondinelle potrebbe però essere già clamorosamente finita dopo appena due partite.

Secondo quanto riportato da ‘Il Giornale di Brescia’, sebbene manchino ancora tutti i crismi dell’ufficialità, Gigi Delneri va di fatto già considerato esonerato. A prendere il suo posto sarà proprio il tecnico che aveva sostituito: Diego Lopez.

L’allenatore uruguaiano, che ha allenato il Brescia tra il febbraio e l’agosto 2020 senza riuscire a centrare la salvezza in , è da alcune settimane a e a breve dovrebbe partire alla volta di Malpensa per poi spostarsi a Torbole dove nel pomeriggio guiderà la seduta di allenamento.

In questo inizio di stagione il Brescia ha pareggiato 1-1 in campionato all’esordio contro l’, vinto a tavolino 3-0 contro il Trapani in Coppa , e perso la sua seconda sfida nel campionato cadetto per 3-0 sul campo del .

Proprio quest’ultima sconfitta non sarebbe piaciuta al presidente Massimo Cellino che, poco convinto dalle scelte tattiche e dai cambi effettuati dal Delneri, avrebbe optato per l’esonero immediato.

Diego Lopez è già legato contrattualmente al Brescia e quindi l’ufficialità del suo ritorno potrebbe arrivare già nelle prossime ore