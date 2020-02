Brescia decimato contro la Juve: out Joronen, Cistana, Tonali e Torregrossa

Emergenza per Diego Lopez per la strasferta contro la Juventus. Il tecnico non potrà disporre di quattro titolari all'Allianz Stadium.

7 punti di distanza dalla zona salvezza, un turno sulla carta sfavorevole e un'emergenza infortuni nella partita forse più complicata della stagione. La vigilia di - per i lombardi è già complicata.

Diego Lopez non potrà infatti disporre di quattro giocatori, uno per reparto, che nelle ultime settimane erano stati fondamentali: Joronen, Cistana, Tonali e Torregrossa, tutti fuori per problemi fisici.

Le quattro assenze erano nell'aria in settimana e sono state confermate oggi in conferenza stampa, oltre che nella lista convocati, dove non figura nessuno di questi. Nessuna possibilità di vederli dunque in campo.

Presente invece Mario Balotelli, che potrebbe comporre la coppia d'attacco con uno tra Donnarumma e Ayé. Tra i pali spazio ad Alfonso.