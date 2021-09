Brescia-Crotone dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Brescia e Crotone si affrontano nel 4° turno di Serie B: tutto sulle formazioni e su come seguire l'incontro in tv e streaming.

BRESCIA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brescia-Crotone

Brescia-Crotone Data: 17 settembre 2021

17 settembre 2021 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite), Helbiz Live

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

​E' partito col botto questo nuovo campionato di Serie B: tre squadre a punteggio pieno dopo le prime tre giornate e, tra queste, c'è anche il Brescia allenato da Filippo Inzaghi.

Guarda Brescia-Crotone su DAZN. Attiva ora

Dieci goal fatti e solo due subiti per le 'Rondinelle', a caccia del quarto successo tra le mura amiche: avversario dei lombardi è il Crotone che, a differenza dei biancazzurri, non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi.

Due i punti racimolati dai pitagorici, frutto dei pareggi contro il Como e la Reggina; alla seconda giornata è arrivato il passo falso sul campo del Cittadella, vittorioso col risultato di 4-2.

Tra gli uomini di Inzaghi da tenere maggiormente in considerazione figura Rodrigo Palacio che, dopo tanti anni trascorsi a segnare in Serie A, ha fatto una scelta di vita mettendosi in discussione in una categoria inferiore. Tra i calabresi occhio a Samuele Mulattieri, giovane punta di proprietà dell'Inter già a segno in quattro occasioni in stagione.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Brescia-Crotone: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BRESCIA-CROTONE

Brescia-Crotone si giocherà venerdì 17 settembre 2021 allo stadio 'Mario Rigamonti' di Brescia. Calcio d'inizio alle ore 20:30.

La sfida tra Brescia e Crotone potrà essere seguita sulle moderne smart tv attraverso l'applicazione di DAZN, fruibile anche tramite le console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), oltre che con dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Il match sarà trasmesso anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

L'altra opzione è rappresentata dal servizio Helbiz Live, la cui app è utilizzabile su smart tv.

La diretta streaming di Brescia-Crotone sarà visibile su smartphone e tablet con l'app di DAZN, dal cui sito ci si potrà collegare anche da pc inserendo le credenziali d'accesso per visualizzare il catalogo degli eventi e selezionare quello desiderato.

Gli abbonati Sky potranno beneficiare del servizio Sky Go con l'applicazione scaricabile sui vari dispositivi portatili. In alternativa è possibile ripiegare sulla piattaforma on demand NOW o su Helbiz Live.

BRESCIA (4-3-3): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Jagiello, van de Looi, Bertagnoli; Leris, Bajic, Tramoni. All. Filippo Inzaghi

CROTONE (3-4-2-1): Festa; Nedelcearu, Paz, Canestrelli; Mogos, Vulic, Estevez, Molina; Kargbo, Benali; Mulattieri. All. Modesto