Brescia-Cremonese: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Brescia ospita la Cremonese nell'anticipo della 18ª giornata di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Brescia di Eugenio Corini ospita la Cremonese di Massimo Rastelli nel derby lombardo, anticipo della 18ª giornata di Serie B. Le Rondinelle sono terze in classifica con 28 punti frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte, i grigiorossi sono tredicesimi a quota 19 con 4 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte.

Il bomber Alfredo Donnarumma è il miglior marcatore dei padroni di casa e il capocannoniere del torneo cadetto con 14 goal in altrettante partite, mentre l'esterno destro rumeno Vasile Mogos è il giocatore più prolifico degli ospiti con 3 reti in 16 partite.

QUANDO SI GIOCA BRESCIA-CREMONESE

Brescia-Cremonese si giocherà mercoledì 26 dicembre 2018 alle ore 15.00 allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Sarà il 35° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie B. I biglietti di Brescia-Cremonese sono acquistabili online su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE BRESCIA-CREMONESE IN TV E STREAMING

L'anticipo Brescia-Cremonese sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-CREMONESE

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Sabelli, Meccariello, Gastaldello, Curcio; Ndoj, Martinelli, Bisoli; Spalek; Donnarumma, Torregrossa.

CREMONESE (4-3-1-2): Ravaglia; Mogos, Terranova, Claiton, Migliore; Emmers, Arini, Castagnetti; Castrovilli; Strefezza, Paulinho. All. Rastelli.