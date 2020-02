Brescia, Cellino secondo nella classifica dei 'mangia allenatori': il re è Zamparini

Cellino cambia ancora allenatore nel suo Brescia: si tratta dell'esonero numero 32 per il vulcanico presidente, secondo soltanto a Maurizio Zamparini.

Secondo esonero stagionale per Corini e secondo cambio in panchina per il di Massimo Cellino, che si conferma un vero e proprio 'mangia allenatore' in : una decisione che lo piazza al secondo posto nella speciale classifica dei presidenti con più esoneri.

Il patron delle Rondinelle 'vanta' infatti 32 cambi in panchina nell'arco della sua carriera: 20 alla guida del , 5 con il e 7 con il Brescia, dove hanno già allenato sotto la sua gestione Boscaglia (due volte), Marino, Pulga, Suazo, Grosso, Corini (due volte) e ora Diego Lopez.

Addirittura da record la stagione 2005-06, quando sulla panchina del Cagliari si scambiarono l'incarico ben quattro tecnici: Tesser, Arrigoni, Ballardini e Sonetti.

Sul trono dei presidenti 'mangia allenatori' non poteva che trovarsi Maurizio Zamparini, che tra e ha collezionato qualcosa come 54 licenziamenti in quasi 40 anni di presidenza. Sul gradino più basso del podio si assesta Enrico Preziosi a quota 25 (messi insieme tra Saronno, Como e soprattutto ).