Brescia, Cellino: "Balotelli è nero, sta lavorando per schiarirsi"

Massimo Cellino, presidente del , ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'Assemblea della Lega di . Il focus principale è stato, manco a dirlo, Mario Balotelli.

"Cosa volete che vi dico su di lui? È nero, sta lavorando per schiarirsi ma è in difficoltà. Non possiamo pensare che un giocatore da solo salvi una squadra, faremmo un torto proprio alla squadra".

Cellino ha esordito così su Mario Balotelli, prima di poi continuare ad analizzare la situazione, incolpando anche Fabio Grosso.

"L'allenatore però ha sbagliato in conferenza stampa, ha parlato solo di Mario Balotelli e non della squadra. L'ho comprato perchè poteva essere un valore aggiunto, invece sta diventando un punto di debolezza per la sovraesposizione mediatica. Deve dare risposte sul campo, non sui social. Ma non è il capro espiatorio della difficile situazione del Brescia”.